Việt Nam hỗ trợ hạt giống cho vụ lúa 2026 của Cuba

Một cánh đồng lúa tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Rio của Cuba. Ảnh: Việt Hùng-PV TTXVN tại Cuba

Chủ tịch Tập đoàn nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Cuba, Orlando Linares Morel, cho biết chương trình sẽ được triển khai sớm nhất vào tháng 11 tới, khi nguồn nước được đảm bảo. Các công ty lớn và các trung tâm chuyên ngành tại các tỉnh Pinar del Río, Villa Clara, Sancti Spíritus, Camagüey và Granma sẽ chịu trách nhiệm trồng 100.000 ha lúa chuyên canh, trong khi phần còn lại sẽ được trồng loại lúa phổ biến.

Chương trình quốc gia về trồng lúa hoan nghênh sự tham gia của mọi thành phần kinh tế cả cho mục đích tiêu dùng cá nhân lẫn mục đích đóng góp cho ngành và cân đối ngân sách quốc gia. Ngoài việc đảm bảo nguồn nước, việc trồng trọt sẽ được hỗ trợ bằng hạt giống quốc gia, trong khi phía Việt Nam, đơn vị tham gia chương trình, sẽ đóng góp hạt giống của riêng mình.

Bên cạnh đó, chính phủ Cuba cũng sẽ tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia chương trình tiếp cận nguồn ngoại tệ để mua các trang thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất như lốp xe, phụ tùng, linh kiện và phụ kiện cho máy kéo, máy gặt, đầu vào công nghiệp và các nguồn lực khác.

Theo mục tiêu đề ra, Cuba sẽ sản xuất được 600.000 tấn gạo vào năm 2030, đáp ứng được 86% nhu cầu tiêu thụ trong toàn quốc. Hiện tại, Cuba phải nhập khẩu khoảng 350.000 tấn gạo mỗi năm./.