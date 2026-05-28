Việt Nam - hình mẫu phát triển và đối tác giàu tiềm năng

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm tiếp Cao ủy Nauru tại Australia Camilla Solomon và lãnh đạo một số cơ quan đại diện các nước đảo Nam Thái Bình Dương. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tại buổi tiếp, Cao ủy Camilla Solomon đánh giá 20 năm là thời gian không quá dài so với chiều dài lịch sử của hai nước, nhưng hai bên đã tạo nên một nền tảng hữu nghị vững chắc và trở thành những đối tác tin cậy của nhau.

Mặc dù tình hình địa chính trị khu vực và toàn cầu trải qua những biến động phức tạp, mối quan hệ giữa Việt Nam và Nauru vẫn không ngừng được vun đắp, thể hiện tinh thần tôn trọng, ủng hộ lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi tại Liên hợp quốc (LHQ) và các diễn đàn đa phương.

Cao ủy Camilla Solomon nhấn mạnh Nauru là quốc gia giàu tài nguyên biển, luôn coi Việt Nam là hình mẫu phát triển và là đối tác giàu tiềm năng trong việc cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, hợp tác đánh bắt cá ngừ và phát triển cơ sở hạ tầng của Nauru.



Là quốc đảo nhỏ dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, nhất là nước biển dâng, Nauru tìm thấy điểm chung với Việt Nam trong việc tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương toàn cầu nhằm thúc đẩy các cam kết quốc tế về khí hậu và bảo vệ môi trường. Nauru hoàn toàn dựa vào nguồn cung lương thực từ nhập khẩu, do đó mong muốn Việt Nam tăng cường trao đổi thương mại, cung ứng hàng tiêu dùng thiết yếu để bảo đảm an ninh lương thực cho Nauru.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm (thứ 4, từ phải sang) và Cao ủy Nauru tại Australia Camilla Solomon (thứ 3, từ trái sang) tại Nhà Việt Nam ở thủ đô Canberra. Ảnh: TTXVN phát

Nauru hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đánh bắt hải sản bền vững, nuôi trồng thủy sản, phát triển cơ sở hạ tầng, cũng như thúc đẩy kết nối, giao lưu nhân dân.



Về phần mình, Đại sứ Phạm Hùng Tâm bày tỏ sự trân trọng mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nauru, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương; đồng thời nhấn mạnh rằng dù khoảng cách địa lý xa xôi và có sự khác biệt lớn về quy mô diện tích và dân số, song hai nước luôn tìm thấy tiếng nói chung trong nhiều vấn đề quốc tế, trong đó có bảo vệ môi trường biển, tôn trọng luật pháp quốc tế và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.



Đại sứ cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác và Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, hợp tác thương mại, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm đề nghị Nauru và các quốc đảo Thái Bình Dương tích cực ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026 - 2035 trong đợt bỏ phiếu tại LHQ vào tháng 6 tới.



Tại buổi tiếp, Đại sứ Phạm Hùng Tâm và Cao ủy Camilla Solomon cũng nhất trí rằng dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương, giúp hai nước tăng cường tìm kiếm cơ hội đẩy mạnh hợp tác thực chất vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước cũng sẽ trao đổi điện mừng./.