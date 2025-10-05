Việt Nam góp sắc màu văn hóa tại Korean Expo 2025 ở Paris

Nghệ sĩ của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp biểu diễn tại Korean Expo 2025. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp

Sự kiện do Hiệp hội những người bạn (Association Mes Amis) phối hợp cùng Chính quyền Quận 15 Paris tổ chức, khai mạc chiều 4/10 (giờ địa phương) với sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Thị trưởng Quận 15 Philippe Goujon và Chủ tịch Hiệp hội Mes Amis Ju Hee Jeong. Đây không chỉ là dịp tôn vinh nền văn hóa Hàn Quốc, mà còn thể hiện tinh thần giao lưu, kết nối giữa các dân tộc qua âm nhạc, ẩm thực và nghệ thuật trình diễn.

Phần trình diễn của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã thực sự để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả quốc tế nhờ sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc truyền thống và cảm xúc đương đại. Mở đầu bằng “Đất nước lời ru”, các nghệ sĩ mang đến không gian sâu lắng, chan chứa tình yêu quê hương qua tiếng hát nhẹ nhàng, gợi nhớ những làn điệu dân ca mẹ ru con. Ngay sau đó, âm thanh ngân nga của đàn bầu - nhạc cụ dân tộc chỉ có một dây nhưng chứa đựng cả hồn Việt - đã khiến người nghe lặng đi vì vẻ đẹp mộc mạc mà tinh tế, biểu trưng cho sự độc đáo của văn hóa Việt Nam.

Tác phẩm “Onara” - bản nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc - được trình diễn theo phong cách giao thoa Việt-Hàn, tạo nên khoảnh khắc giao cảm văn hóa đầy xúc động, khi âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung không biên giới. Đến “Khúc đoản Xuân”, tiết tấu tươi vui, rộn ràng của mùa Xuân Việt Nam lan tỏa khắp quảng trường, cuốn khán giả vào không khí hân hoan và rộn ràng của Tết quê hương.