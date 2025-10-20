Việt Nam góp mặt tại Granma-Rebelde, thúc đẩy truyền thông trung thực

Toàn cảnh lễ khai mạc Hội báo quốc tế Granma-Rebelde. Ảnh: Việt Hùng - PV TTXVN tại Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm thành lập các tờ báo Granma – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba – và Juventud Rebelde (Thanh niên quật khởi) do Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz sáng lập.

Phát biểu khai mạc, bà Yuniasky Crespo Baquero, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Cuba, nhấn mạnh tầm quan trọng của truyền thông chân thực trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Với hội báo này, Cuba gia nhập chuỗi các sự kiện báo chí cánh tả toàn cầu, khẳng định sứ mệnh quốc tế và cam kết đối với tư duy phản biện, đổi mới truyền thông.