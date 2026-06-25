Việt Nam giới thiệu tiềm năng hợp tác kinh tế với Argentina

Đại sứ các nước ASEAN tại Buenos Aires làm việc với Liên đoàn Công nghiệp Argentina (UIA). Ảnh: Diệu Hương - Phóng viên TTXVN tại Argentina

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh Việt Nam và Argentina hiện duy trì mối quan hệ kinh tế - thương mại năng động. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Argentina, trong khi Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latinh. Điểm đặc biệt tạo nên tính bền vững của quan hệ song phương là cơ cấu kinh tế của hai nước không cạnh tranh trực tiếp mà có tính bổ trợ cho nhau trên nhiều lĩnh vực.



Theo số liệu được Đại sứ Ngô Minh Nguyệt chia sẻ, năm 2025 kim ngạch thương mại Việt Nam – Argentina đạt 4,27 tỷ USD, tăng 4,1% so với năm 2024. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Argentina đạt 876,74 triệu USD, tăng 68,7%, trong khi nhập khẩu từ Argentina đạt 3,39 tỷ USD, giảm 5,3%.

C ác mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Argentina chủ yếu là những sản phẩm có thế mạnh về công nghiệp chế biến và hàng tiêu dùng, bao gồm thiết bị điện – điện tử, giày dép, máy móc cơ khí, hàng dệt may và thiết bị quang học. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Argentina nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ chuỗi cung ứng công nghiệp chế biến như ngũ cốc, ngô, thức ăn chăn nuôi, bã đậu tương, cùng các sản phẩm bông, da sống, thịt và sữa.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng đánh giá dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt trong những lĩnh vực Argentina có thế mạnh nổi bật như công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, y tế và dược phẩm. Trong khi đó, các sản phẩm máy móc thiết bị, linh kiện điện tử và hàng tiêu dùng của Việt Nam có thể tiếp tục trở thành nguồn cung đầu vào chất lượng với giá cả cạnh tranh, góp phần hỗ trợ tiến trình hiện đại hóa công nghiệp của Argentina.

Đại sứ các nước ASEAN tại Buenos Aires chụp ảnh lưu niệm với Liên đoàn Công nghiệp Argentina (UIA). Ảnh: Diệu Hương - PV TTXVN tại Argentina

Đề cập đến triển vọng hội nhập kinh tế giữa hai bên, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh việc Việt Nam và khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) chính thức ra Tuyên bố chung khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) Việt Nam – Mercosur là một dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới. Từ đầu năm 2026, hai bên đã tích cực chuẩn bị cho vòng đàm phán đầu tiên dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 tới. Đại sứ khẳng định Việt Nam đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Chính phủ Argentina trong việc thúc đẩy tiến trình này, đồng thời cho rằng một thỏa thuận thương mại giữa Việt Nam và Mercosur sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp giữa hai khu vực.

Đại sứ cũng giới thiệu về tiềm năng của thị trường ASEAN – khu vực hiện có hơn 680 triệu dân, tổng GDP trên 4.000 tỷ USD và là một trong những trung tâm tăng trưởng năng động nhất thế giới. Bên cạnh đó, việc Việt Nam là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng mạng lưới hơn 15 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giúp các doanh nghiệp Argentina có cơ hội tiếp cận rộng hơn không chỉ thị trường Việt Nam mà còn toàn bộ khu vực châu Á – Thái Bình Dương thông qua các chuỗi cung ứng khu vực.

Tại sự kiện, Đại sứ Philippines Lilian G. De Leon, Đại sứ Indonesia Sulaiman Syarif, Đại sứ Thái Lan Patchara Na Songkhla và Đại biện lâm thời Malaysia cũng lần lượt giới thiệu tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Argentina với các nước ASEAN, đồng thời khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động kết nối doanh nghiệp giữa hai bên.

Về phần mình, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Argentina (UIA) Martín Rappallini giới thiệu những thế mạnh nổi bật của nền công nghiệp Argentina. Argentina sở hữu nền tảng công nghiệp đa dạng với các lĩnh vực có năng lực cạnh tranh cao như công nghiệp thực phẩm và chế biến nông sản, công nghệ sinh học, công nghiệp dược phẩm, hóa chất, năng lượng, khai khoáng, công nghệ nông nghiệp và sản xuất thiết bị phục vụ nông nghiệp.

Ông Rappallini giới thiệu Argentina là một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, đồng thời sở hữu trữ lượng lithium lớn, nguồn tài nguyên năng lượng dồi dào tại khu vực Vaca Muerta và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngày càng phát triển. Ông bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các nước ASEAN, coi đây là một trong những thị trường chiến lược có tốc độ tăng trưởng cao và nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.

Người đứng đầu UIA đánh giá việc tăng cường kết nối giữa ASEAN và Argentina không chỉ góp phần thúc đẩy thương mại song phương mà còn mở ra triển vọng hình thành những chuỗi cung ứng mới giữa Đông Nam Á và Nam Mỹ./.