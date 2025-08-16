Việt Nam gây ấn tượng tại Liên hoan phim ASEAN ở Hong Kong (Trung Quốc)

Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh phát biểu khai mạc buổi công chiếu bộ phim "Đào, Phở và Piano" tại Hong Kong. Ảnh: Mạc Luyện - PV TTXVN tại Hong Kong

Liên hoan phim ASEAN do tổ chức Quỹ Hong Kong – ASEAN phối hợp với Tổng Lãnh sự quán các nước ASEAN tổ chức, là cơ hội để người dân Hong Kong tìm hiểu về xã hội, khám phá những di sản văn hóa sống động của các nước ASEAN, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN. Liên hoan phim đã xây dựng những cầu nối văn hóa thông qua những bộ phim cảm động, chạm đến trái tim người xem.

Hong Kong luôn là cầu nối quan trọng giữa ASEAN và Trung Quốc trong các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại và văn hóa. Những bộ phim được lựa chọn trình chiếu không chỉ giúp tăng cường kết nối giữa các cộng đồng mà còn giúp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm hành trình khám phá sự giao thoa văn hóa trong mùa Hè này. Các nhà tổ chức cũng kỳ vọng 24 bộ phim được lựa chọn sẽ thể hiện sức mạnh mềm của các nhà làm phim đến từ nhiều khu vực khác nhau, nêu bật những đóng góp to lớn của họ cho ngành công nghiệp điện ảnh và văn hóa sáng tạo quốc tế.

Tại lễ khai mạc Liên hoan phim, đại diện ban tổ chức và Lãnh sự đoàn ASEAN đã cùng cắt bánh kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN.

Quang cảnh buổi công chiếu bộ phim "Đào, Phở và Piano" tại Hong Kong. Ảnh: Mạc Luyện PV TTXVN tại Hong Kong

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong nhân buổi khai mạc Liên hoan phim ASEAN 2025, Giám đốc điều hành Quỹ Hong Kong-ASEAN Charles Chia cho biết đây là lần đầu tiên liên hoan phim vượt ra ngoài phạm vi ASEAN, với 4 phim của các nước ngoài ASEAN, trong đó có một phim hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Hungary. Ông cho rằng điện ảnh nói chung và Liên hoan phim Hong Kong – ASEAN nói riêng chính là cầu nối kết nối con người và văn hóa, trong bối cảnh thế giới có nhiều yếu tố gây chia rẽ các quốc gia. Ngoài các buổi chiếu phim trong khuôn khổ liên hoan, còn có hơn 10 buổi tọa đàm, trong đó các đạo diễn và nhà sản xuất phim sẽ trò chuyện với khán giả và trao đổi chuyên môn với các nhà làm phim Hong Kong. Ông Charles Chia cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều phim Việt Nam hay được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN trong những năm tới.

Về bộ phim "Đào, phở, piano" của Việt Nam, ông Charles Chia cho biết rất ấn tượng với tựa đề đầy chất nghệ thuật của bộ phim. Đối với ông, bộ phim rất thành công khi đã khắc họa một giai đoạn lịch sử quan trọng của Việt Nam và giúp khán giả Hong Kong hiểu rõ hơn về xã hội và văn hóa Việt Nam.

Ông Zoltán Páldi – Cán bộ lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Hungary tại Hong Kong cho biết ông chưa xem bất kỳ bộ phim Việt Nam nào nên rất háo hức chờ đợi được xem bộ phim "Đào, phở và piano". Ông cho biết ngày 22/8, phim "Our Blossom" do Hungary và Việt Nam hợp tác sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim ASEAN. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu đẹp của cô gái Việt Nam và chàng trai Hungary. Bộ phim trải dài qua nhiều mốc thời gian, kể một câu chuyện hấp dẫn với những khung cảnh đẹp của đất nước Hungary. Ông nói "Đây là một cơ hội tuyệt vời vì qua bộ phim này, chúng tôi có thể cho thấy Hungary - một quốc gia châu Âu - có mối quan hệ sâu sắc với châu Á và Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam".

Phát biểu khai mạc buổi công chiếu phim “Đào, phở và piano”, bà Lê Đức Hạnh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong cho biết năm nay Việt Nam tham gia Liên hoan phim ASEAN với tâm thế đặc biệt: chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), đồng thời kỷ niệm 30 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2025).