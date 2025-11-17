Tin tức
Việt Nam gây ấn tượng tại Hội chợ Từ thiện quốc tế 2025
Hội chợ quy tụ hơn 40 quốc gia, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đệ nhất Phu nhân Cộng hòa Séc, bà Eva Pavlová, với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Eva Decroix. Lễ khai mạc diễn ra trang trọng với nghi thức cắt băng, mở ra một ngày hội giàu ý nghĩa nhân văn, hướng tới mục tiêu gây quỹ hỗ trợ các tổ chức từ thiện tại Séc.
Không chỉ là nơi giao lưu văn hóa, hội chợ còn là diễn đàn nhân đạo, nơi các quốc gia giới thiệu ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, đặc sản truyền thống và những nét văn hóa đặc sắc. Khách tham quan có thể trải nghiệm “vòng quanh thế giới” ngay giữa lòng Praha, trong không gian thân thiện, gần gũi và đầy màu sắc.
Gian hàng Việt Nam tiếp tục là điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan. Du khách được trải nghiệm trực tiếp văn hóa, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ Việt Nam, được giới thiệu tận tình bởi các phu nhân, phu quân và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Séc.
Năm nay, gian hàng Việt Nam trưng bày nhiều sản phẩm đặc sắc, gồm đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo, đậm đà bản sắc Việt; Cà phê Trung Nguyên; Món ăn truyền thống như nem cuốn, nem rán, bánh rán; Các sản phẩm thực phẩm của TamdaFoods.
Bà Nguyễn Diệu Linh, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Séc, cùng cán bộ, nhân viên và gia đình đã góp phần tạo nên không gian thân thiện, ấm cúng và giàu màu sắc văn hóa, giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam một cách sinh động và gần gũi với bạn bè quốc tế. Ngoài trưng bày, cộng đồng người Việt tại Séc còn để lại dấu ấn văn hóa sâu sắc trong chương trình nghệ thuật. Các tiết mục múa nón trên nền áo dài, kết hợp hình ảnh cờ Việt Nam và Cộng hòa Séc, cùng phần trình diễn bài hát “Hello Vietnam”, do Hội Phụ nữ Việt Nam tại Séc biểu diễn, đã gây ấn tượng mạnh và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Phu nhân, Phu quân Ngoại giao (DSA), bà Adrijana Balut, nhấn mạnh: “Hội chợ Từ thiện quốc tế là ngày của sự đoàn kết, lòng hào phóng và hi vọng. Mỗi du khách, mỗi món đồ được mua, mỗi tấm vé vào cửa đều góp phần tạo nên sự khác biệt thực sự cho những người cần giúp đỡ nhất".
Trong số 55 quốc gia tham dự, Việt Nam xếp thứ 6 về số tiền đóng góp, 54.500 korun (2.617 USD). Hội chợ năm nay thu hút khoảng 3.000 khách tham quan, gây quỹ hơn 1,7 triệu korun, dự kiến phân bổ tới 23 tổ chức từ thiện tại Séc. Các đơn vị có nhu cầu nhận hỗ trợ có thể nộp hồ sơ tới 31/1/2026.
Hiệp hội Phu nhân, Phu quân Ngoại giao (DSA) là tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị, được thành lập năm 1997, quy tụ vợ/chồng và bạn đời của các nhà ngoại giao được công nhận tại Séc. Kể từ khi thành lập, DSA đã gây quỹ hơn 70 triệu korun cho các hoạt động từ thiện, góp phần thúc đẩy tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng và giao lưu văn hóa quốc tế.
Hội chợ Từ thiện quốc tế không chỉ là sự kiện văn hóa đa quốc gia mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng nhân ái và tinh thần cộng đồng, nơi mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo nên thay đổi lớn. Việt Nam, với sự tham gia nhiệt tình, sáng tạo và nhân văn, một lần nữa khẳng định vị thế văn hóa và tinh thần sẻ chia trên trường quốc tế./.