Việt Nam gây ấn tượng tại Hội chợ Từ thiện quốc tế 2025

Khách hàng thích thú với các món ẩm thực tại gian hàng Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng P/v TTXVN tại CH Séc

Hội chợ quy tụ hơn 40 quốc gia, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đệ nhất Phu nhân Cộng hòa Séc, bà Eva Pavlová, với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Eva Decroix. Lễ khai mạc diễn ra trang trọng với nghi thức cắt băng, mở ra một ngày hội giàu ý nghĩa nhân văn, hướng tới mục tiêu gây quỹ hỗ trợ các tổ chức từ thiện tại Séc.

Không chỉ là nơi giao lưu văn hóa, hội chợ còn là diễn đàn nhân đạo, nơi các quốc gia giới thiệu ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, đặc sản truyền thống và những nét văn hóa đặc sắc. Khách tham quan có thể trải nghiệm “vòng quanh thế giới” ngay giữa lòng Praha, trong không gian thân thiện, gần gũi và đầy màu sắc.

Gian hàng Việt Nam tiếp tục là điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan. Du khách được trải nghiệm trực tiếp văn hóa, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ Việt Nam, được giới thiệu tận tình bởi các phu nhân, phu quân và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Séc.

Năm nay, gian hàng Việt Nam trưng bày nhiều sản phẩm đặc sắc, gồm đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo, đậm đà bản sắc Việt; Cà phê Trung Nguyên; Món ăn truyền thống như nem cuốn, nem rán, bánh rán; Các sản phẩm thực phẩm của TamdaFoods.