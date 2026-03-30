Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại Carnival quốc tế Macau 2026

Tiết mục biểu diễn của Đoàn Việt Nam. Ảnh: Xuân Vịnh - Phóng viên TTXVN tại Macau (Trung Quốc)

Đây là hoạt động quảng bá văn hóa quy mô lớn thường niên do chính quyền đặc khu Macau tổ chức. Sự kiện năm nay có chủ đề “Con đường tơ lụa trên biển, nơi gặp gỡ của các nền văn hóa”. Ngoài các đội hình trình diễn của Macau, Hong Kong (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục còn có đại diện của Bồ Đào Nha, Hà Lan, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Việt Nam…



Tiết mục trống hội của đoàn Việt Nam. Ảnh: Xuân Vịnh - Phóng viên TTXVN tại Macau (Trung Quốc)

Phát biểu với phóng viên TTXVN đưa tin từ Macau, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau, ông Dương Trung Đức, cho biết mặc dù là sự kiện thường niên và Việt Nam đã liên tục được mời tham dự trong 3 năm trở lại đây, tuy nhiên lần này, Ban tổ chức đã bố trí đoàn Việt Nam nằm trong số 10 đội tham dự lễ khai mạc và xuất phát diễu hành đầu tiên tại lễ hội. Điều này cho thấy chính quyền sở tại đánh giá cao nội dung, ý nghĩa và sự tham dự của đại diện Việt Nam tại những sự kiện văn hóa quốc tế quy mô lớn. Đây là cơ hội tốt để Hiệp hội nói riêng và Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau nói riêng tăng cường giao lưu, kết nối văn hóa và hiểu biết để góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và du dịch giữa hai bên.



Đoàn Việt Nam tham gia diễu hành. Ảnh: Xuân Vịnh - Phóng viên TTXVN tại Macau (Trung Quốc)

Giới thiệu thêm về sự tham dự của đại diện Việt Nam, Trưởng Ban Văn nghệ thuộc Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau Lưu Thị Điệp cho hay đội hình tham dự gồm khoảng 50 người với những trang phục truyền thống đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam, cùng tiết mục văn nghệ “Trống hội khai xuân” cầu mưa thuận gió hòa được tập luyện rất kỹ lưỡng cả về âm nhạc, phong thái và đạo cụ biểu diễn. Bà Lưu Thị Điệp tin tưởng rằng phần tham dự của Việt Nam tại sự kiện lần này đã mang lại cho bạn bè sở tại và quốc tế những ấn tượng tốt đẹp, sự thân thiện, hài hòa và dễ mến của đất nước, con người Việt Nam.



Đoàn Việt Nam tại sự kiện. Ảnh: Xuân Vịnh - Phóng viên TTXVN tại Macau (Trung Quốc)

Đội hình tham dự lễ diễu hành của Việt Nam. Ảnh: Xuân Vịnh - Phóng viên TTXVN tại Macau

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, bà Smile Io (Đào Xảo Kỳ) - một chuyên viên truyền thông văn hóa cộng đồng tại Macau - cho biết mỗi lần tham gia sự kiện, bà đều rất ấn tượng với phần trình diễn đặc sắc của đoàn Việt Nam. Ngoài trang phục đặc trưng còn có cả những tiết mục văn nghệ và vũ đạo truyền thống, qua đó giúp kết nối, quảng bá và tăng cường hiểu biết văn hóa giữa Việt Nam với người dân Macau và bạn bè quốc tế./.