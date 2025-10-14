Việt Nam được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới

Ông Gragam Cook, Chủ tịch Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới trao giải cho đoàn đại biểu của tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. Ảnh: TTXVN phát

Tại sự kiện, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang được trao tặng danh hiệu “Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025”, trong khi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đoạt giải thưởng “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2025” và “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á”.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn đã liên tiếp được WTA vinh danh với các danh hiệu “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023” và “Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2024”.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ông Nguyễn Trung Ngọc - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết giải thưởng này là sự công nhận nỗ lực bảo tồn văn hóa của tỉnh Tuyên Quang đối với các giá trị văn hóa đa dạng và giàu có của các đồng bào dân tộc tỉnh Tuyên Quang, phục vụ phát triển du lịch bền vững, xanh, chất lượng cao, song hành với bảo tồn thiên nhiên, địa chất vùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn, góp phần thay đổi tích cực cuộc sống đồng bào vùng biên cương Cực Bắc.

Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam vào tháng 10/2010. Công viên trải dài trên diện tích hơn 2.345 km². Đây là nơi lưu giữ hệ tầng địa chất có niên đại hơn 500 triệu năm với dấu tích của những chuyển động kiến tạo vỏ Trái Đất đã tạo nên một bảo tàng địa chất sống động, hiếm có trên thế giới. Cùng với đó, Cao nguyên đá Đồng Văn còn là không gian sinh sống của 17 dân tộc anh em với bản sắc văn hóa đặc sắc được gìn giữ, phát huy rất tốt.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là một trong những khu bảo tồn lớn và độc đáo nhất Việt Nam, với diện tích khoảng 201.000 ha, nơi đây sở hữu hàng trăm hang động cùng hệ sinh thái đặc hữu vùng núi đá vôi Bắc Trường Sơn. Không chỉ là nơi có sự đa dạng về giá trị sinh học, cảnh quan tự nhiên, Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng còn nổi tiếng khi sở hữu hệ thống hang động kỳ vĩ, tráng lệ, và được mệnh danh là “Vương quốc hang động” của thế giới.

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng từng 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Trong đó, năm 2003, UNESCO công nhận Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng theo tiêu chí địa chất, địa mạo. Vào năm 2015, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp tục được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 2 dựa theo tiêu chí đa dạng sinh học.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel được vinh danh tại 3 hạng mục của Giải thưởng Du lịch Thế giới gồm Nhà điều hành tour trọn gói hàng đầu châu Á, Nhà điều hành tour trọn gói hàng đầu Việt Nam và Công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam.

Ngoài phía Việt Nam, Bali (Indonesia) được bình chọn là "Điểm đến dành cho đám cưới hàng đầu châu Á", Australia giành được danh hiệu "Điểm đến hàng đầu châu Đại Dương", Melbourne đã giành được danh hiệu "Điểm đến thành phố hàng đầu châu Đại Dương"…

World Travel Awards là giải thưởng danh giá của ngành du lịch toàn cầu, được tổ chức thường niên từ năm 1993 đến nay. Giải thưởng nhằm tôn vinh những thương hiệu, tổ chức và doanh nghiệp xuất sắc trong lĩnh vực lữ hành, hàng không, khách sạn và dịch vụ cũng như các điểm đến nổi tiếng nhất khu vực châu Á và châu Đại Dương/.