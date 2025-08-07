Tin tức
Việt Nam được đánh giá cao trong nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân
Các nhà lãnh đạo của hai thành phố Hiroshima và Nagasaki không ngừng nỗ lực kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hành động. Trong số các quốc gia tích cực hưởng ứng, Việt Nam nổi lên như một đối tác chủ động và có đóng góp quan trọng trên nhiều diễn đàn quốc tế.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Thị trưởng thành phố Hiroshima, ông Kazumi Matsui, bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự tham gia tích cực của Việt Nam trong phong trào “Thị trưởng vì Hòa bình” – một mạng lưới toàn cầu nhằm thúc đẩy loại bỏ vũ khí hạt nhân và xây dựng một thế giới hòa bình. Tính đến ngày 1/7/2025, phong trào này đã quy tụ 8.497 thành phố từ 166 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Việt Nam có 7 thành phố tham gia gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đà Lạt, Huế và Bắc Ninh.
Ông Matsui chia sẻ: “Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều thành phố tham gia. Đây là đất nước từng trải qua chiến tranh, chịu nhiều thiệt hại, và đang trên hành trình phục hồi. Việt Nam cũng từng gánh chịu những di chứng đau thương như chất độc da cam, giống như cách Hiroshima phải gánh chịu hậu quả của bom nguyên tử. Tôi tin rằng tinh thần Hiroshima – khát vọng vươn lên vì hòa bình – đã lan tỏa đến Việt Nam.”
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động này, Thị trưởng Hiroshima còn bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các địa phương Việt Nam trong các hoạt động giao lưu văn hóa, sáng kiến cộng đồng nhằm lan tỏa tinh thần hòa bình đến mọi tầng lớp xã hội.
Từ thành phố Nagasaki, Thị trưởng Shiro Suzuki cũng nhấn mạnh vai trò nổi bật của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế về giải trừ vũ khí hạt nhân, trong đó có Hội nghị các bên tham gia Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Ông Suzuki phát biểu: “Chính phủ Việt Nam đã chủ động tham gia, đóng góp tích cực vào tiến trình thảo luận toàn cầu. Tôi xin bày tỏ sự tôn trọng sâu sắc đối với những nỗ lực ấy. Trong bối cảnh này, tôi tin rằng người dân Việt Nam và hai thành phố từng hứng chịu bom nguyên tử là Hiroshima và Nagasaki có thể hợp tác theo nhiều cách khác nhau để cùng thúc đẩy các nỗ lực hòa bình”.
Ông Suzuki cũng nhắc đến mối giao lưu lịch sử lâu đời giữa Nagasaki và Việt Nam, bắt đầu từ thế kỷ XVII qua câu chuyện Công nữ Ngọc Hoa (Công nương Anio) – người con gái xứ Đàng Trong được gả cho thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro. Chuyện tình xuyên biên giới này đã trở thành một phần di sản văn hóa của Nagasaki, được tái hiện trong lễ hội thường niên vào tháng 10. Thị trưởng Nagasaki bày tỏ tin tưởng dựa trên nền tảng giao lưu lịch sử vốn có, quan hệ giữa Việt Nam và Nagasaki sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp vào những nỗ lực chung vì một thế giới không còn chiến tranh và vũ khí hạt nhân.
Sự nhìn nhận từ các nhà lãnh đạo hai thành phố biểu tượng của thảm họa hạt nhân không chỉ là sự ghi nhận cho Việt Nam, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung của nhân loại: Cùng nhau hướng tới một tương lai hòa bình, không còn bóng đen của vũ khí hạt nhân./.