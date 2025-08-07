Việt Nam được đánh giá cao trong nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân

Thị trưởng thành phố Hiroshima, ông Kazumi Matsui, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản

Các nhà lãnh đạo của hai thành phố Hiroshima và Nagasaki không ngừng nỗ lực kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hành động. Trong số các quốc gia tích cực hưởng ứng, Việt Nam nổi lên như một đối tác chủ động và có đóng góp quan trọng trên nhiều diễn đàn quốc tế.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Thị trưởng thành phố Hiroshima, ông Kazumi Matsui, bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự tham gia tích cực của Việt Nam trong phong trào “Thị trưởng vì Hòa bình” – một mạng lưới toàn cầu nhằm thúc đẩy loại bỏ vũ khí hạt nhân và xây dựng một thế giới hòa bình. Tính đến ngày 1/7/2025, phong trào này đã quy tụ 8.497 thành phố từ 166 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Việt Nam có 7 thành phố tham gia gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đà Lạt, Huế và Bắc Ninh.

Ông Matsui chia sẻ: “Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều thành phố tham gia. Đây là đất nước từng trải qua chiến tranh, chịu nhiều thiệt hại, và đang trên hành trình phục hồi. Việt Nam cũng từng gánh chịu những di chứng đau thương như chất độc da cam, giống như cách Hiroshima phải gánh chịu hậu quả của bom nguyên tử. Tôi tin rằng tinh thần Hiroshima – khát vọng vươn lên vì hòa bình – đã lan tỏa đến Việt Nam.”

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động này, Thị trưởng Hiroshima còn bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các địa phương Việt Nam trong các hoạt động giao lưu văn hóa, sáng kiến cộng đồng nhằm lan tỏa tinh thần hòa bình đến mọi tầng lớp xã hội.