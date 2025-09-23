Việt Nam - Đức tăng cường hợp tác an ninh, phòng chống tội phạm

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Bộ Nội vụ Đức. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc với Quốc Vụ khanh Bộ Nội vụ nước chủ nhà Christoph de Vries, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và phía bạn đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Đức trên các lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý hộ chiếu, xuất nhập cảnh và biên giới, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, quản lý khủng hoảng, quản lý cư dân.

Hai bên cùng khẳng định, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, đặc biệt sau khi nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược năm 2011, quan hệ Việt Nam - Đức đã phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện. Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu và là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường lục địa này. Sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước liên tục được củng cố thông qua trao đổi đoàn cấp cao, cơ chế hợp tác song phương và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột quan trọng.

Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Đức cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện qua việc duy trì trao đổi đoàn và các hoạt động phối hợp thực tiễn. Chuyến công tác lần này của Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nối tiếp chuyến thăm Đức của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vào tháng 10/2024. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xử lý yêu cầu xác minh vụ việc, dẫn độ đối tượng thông qua cả kênh ngoại giao và Interpol; đồng thời tiếp tục phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân hai nước học tập, làm việc, du lịch ở mỗi bên.

Thời gian tới, hai bên thống nhất nghiên cứu xem xét đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy đàm phán và hướng tới ký kết các văn kiện quan trọng như Hiệp định trao đổi và bảo vệ tin mật cũng như Bản ghi nhớ trong lĩnh vực an ninh mạng.

Đức đề xuất hỗ trợ Việt Nam trong việc hiện đại hóa hệ thống kiểm soát hộ chiếu tại các cửa khẩu quốc tế thông qua công nghệ sinh trắc học và xác thực hộ chiếu điện tử; chia sẻ dữ liệu về hộ chiếu giả, hoạt động di cư bất hợp pháp; đồng thời, phối hợp tổ chức các khóa đào tạo cho lực lượng biên phòng Việt Nam về kiểm soát nhập cư trái phép, chống buôn người, buôn lậu xuyên biên giới.

Ngoài ra, phía Đức cũng trao đổi về việc hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, cung cấp thiết bị hiện đại như xe cứu hỏa, máy móc cứu hộ, phần mềm phân tích dữ liệu; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý khủng hoảng, xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư và bảo mật thông tin cá nhân.

Hai bên cũng thảo luận về việc mở lại và triển khai sĩ quan liên lạc Cảnh sát để thúc đẩy trao đổi thông tin về tội phạm ma túy, di cư bất hợp pháp, đẩy mạnh hợp tác đào tạo nâng cao năng lực, ngoại ngữ, nghiệp vụ cho cán bộ, phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở cơ quan đại diện, các đoàn cấp cao và cộng đồng công dân của mỗi nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã mời ngài Christoph de Vries sang thăm Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10 tới.

Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đoàn công tác đã tới thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Sau khi lắng nghe Đại sứ Nguyễn Đắc Thành và các trưởng bộ phận báo cáo tình hình công tác tại địa bàn, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh yêu cầu toàn thể cán bộ ngoại giao phải quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu; đồng thời chủ động thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, phối hợp với các cơ quan trong nước nhằm triển khai hiệu quả những thỏa thuận cấp cao, đóng góp thiết thực cho quan hệ song phương.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã có buổi làm việc với ông Ludwig Huber, Phó Chủ tịch Tập đoàn Muehlbauer, để trao đổi về hợp tác công nghệ và giải pháp bảo mật. Ông Huber giới thiệu thế mạnh của tập đoàn trong lĩnh vực phụ tùng, hệ thống bán dẫn và các giải pháp tài liệu, đặc biệt là công nghệ bảo an đối với hộ chiếu, căn cước công dân và giấy phép lái xe.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến giao Cục Công nghiệp an ninh nghiên cứu phối hợp tổ chức hội thảo chuyên sâu về chuyển đổi số, an ninh mạng và các giải pháp bảo an công nghệ số nhằm phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia./.