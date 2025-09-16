Việt Nam đưa môn nghệ thuật thứ 7 đến với khán giả châu Phi

Một cảnh trong phim “Đào, phở và piano” trong Liên hoan phim Imedghassen. Ảnh: Mạnh Hùng - PV TTXVN tại Algeria

Trong liên hoan lần này, Việt Nam là khách mời danh dự. Ngoài phim truyện “Đào, phở và piano” được công chiếu, Việt Nam mang đến Liên hoan phim 2 bộ phim tài liệu là “Điện Biên - Đất và người” và “Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 - 56 ngày đêm chấn động địa cầu” để dự thi. Các tác phẩm tham gia Liên hoan phim khá đa dạng, gồm phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình và phim cách mạng. Các hoạt động bên lề sự kiện gồm triển lãm, tham quan, diễn đàn, giao lưu chuyên môn, đêm nghệ thuật…. Theo số liệu của Ban tổ chức, có tới 580 tác phẩm điện ảnh của 27 nước đăng ký tham gia, trong đó số phim được công chiếu tại Liên hoan là 53 phim.

Trước buổi chiếu phim “Đào, phở và piano”, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh đã có cuộc trao đổi với ông Issam Taachit, Giám đốc Liên hoan phim Imedghassen. Đại sứ bày tỏ: “Việc tham gia Liên hoan phim lần này là niềm vinh hạnh lớn lao của chúng tôi. Lần này, mặc dù đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia, nhưng chúng tôi có hai bộ phim tài liệu dự thi do tỉnh Điện Biên, tỉnh kết nghĩa với Batna, gửi và một bộ phim truyện công chiếu là Đào, Phở và Piano, ba yếu tố rất quan trọng trong đời sống của Hà Nội, thủ đô Việt Nam”.