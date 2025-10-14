Việt Nam dự Hội nghị Lãnh đạo Toàn cầu về Phụ nữ tại Bắc Kinh (Trung Quốc)

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Nhà nước, Chính phủ, các tổ chức phụ nữ của 110 nước trên thế giới. Đoàn đại biểu Việt Nam do bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, dẫn đầu tham dự.

Năm 1995, Hội nghị Thế giới lần thứ tư về Phụ nữ của Liên hợp quốc tại Bắc Kinh đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình toàn cầu vì bình đẳng giới. Tuyên bố Bắc Kinh và Cương lĩnh Hành động được thông qua tại hội nghị này đến nay vẫn là những văn kiện định hướng quan trọng trong thúc đẩy quyền của phụ nữ trên toàn thế giới. Hội nghị năm nay được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc (LHQ) và 30 năm Hội nghị Bắc Kinh, nhằm thắp lại tinh thần của Hội nghị năm 1995, củng cố cam kết và thúc đẩy hành động thực hiện Tuyên bố Bắc Kinh, Cương lĩnh Hành động và Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững của LHQ, hướng tới xây dựng cộng đồng cùng chia sẻ tương lai của nhân loại.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã chia sẻ những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Thời gian qua, Việt Nam đã tích cực triển khai các cam kết theo Tuyên bố Bắc Kinh và các công ước quốc tế về quyền con người, đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó có việc cải thiện chỉ số về bình đẳng giới,nâng tỷ lệ nữ trong lực lượng nghiên cứu khoa học lên 44%, tỷ lệ nữ tham gia lĩnh vực STEM gần 40%, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30%, chủ doanh nghiệp hơn 28%. Việt Nam cũng đang tiếp tục xây dựng, triển khai các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia đầy đủ vào đời sống kinh tế, chính trị và xã hội, trong đó, các chiến lược về khoa học, công nghệ, doanh nghiệp, giáo dục và y tế đều dành ưu tiên cao cho phụ nữ.