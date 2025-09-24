Việt Nam dự Bàn tròn Đối thoại Chính sách tại Mỹ

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (giữa) tham dự Bàn tròn Đối thoại Chính sách do Viện Đông Á Weatherhead tổ chức. Ảnh: Thanh Tuấn - PV TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tham dự tọa đàm có Giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng, Giám đốc Viện Đông Á Weatherhead; ông Tom Vallely, Cố vấn cao cấp của Viện Đông Á Weatherhead; và các giáo sư, viện sĩ hàng đầu trong các lĩnh vực báo chí, khoa học chính trị, kinh tế học, luật, thương mại quốc tế, quản trị công của Trường Đại học Columbia như Giáo sư Merit Janow, nguyên Trưởng Khoa Quốc tế và Hành chính công, Giáo sư, nhà kinh tế học Joseph Stiglitz, Tiến sĩ Ioannis Kymisis, Trưởng khoa Kỹ thuật điện tử… cùng đại diện một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn có quan hệ hợp tác với Đại học Columbia.

Tại Bàn tròn Đối thoại Chính sách, các giáo sư và học giả nhận định thế giới đang bước vào giai đoạn đầy biến động với những chuyển dịch sâu sắc về cấu trúc kinh tế toàn cầu và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng. Ba xu thế chủ đạo được nhấn mạnh gồm cạnh tranh địa chính trị – địa kinh tế ngày càng gay gắt, sự chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, cùng làn sóng đổi mới sáng tạo lan tỏa mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, Việt Nam được đánh giá cao với lợi thế nổi bật trong các lĩnh vực năng lượng, điện tử, cùng môi trường chính trị ổn định, trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu của các dòng vốn đầu tư quốc tế. Trên tinh thần đó, các đại biểu đưa ra nhiều khuyến nghị nhằm giúp Việt Nam tận dụng tốt cơ hội và chủ động ứng phó với thách thức.

Trọng tâm là hoàn thiện hành lang pháp lý minh bạch, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ hơn; xây dựng quy định về khai thác dữ liệu số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đồng thời tăng cường đối thoại thường xuyên giữa chính quyền địa phương, cơ quan trung ương và cộng đồng doanh nghiệp. Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn, qua đó kiến tạo môi trường đầu tư ổn định, thuận lợi và bền vững, đưa Việt Nam trở thành điểm đến đáng tin cậy trong dòng chảy đầu tư toàn cầu.

Phát biểu tại toạ đàm, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ đánh giá của các giáo sư Đại học Columbia về bối cảnh tình hình thế giới, cho rằng tất cả các nước, trong đó có Việt Nam, đang đứng trước những thách thức lớn trong việc duy trì môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển. Trong giai đoạn tới, mục tiêu chiến lược của Việt Nam là trở thành một quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Việt Nam kiên định xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, quyết liệt triển khai nhiều chủ trương, chính sách chiến lược, toàn diện về khoa học và công nghệ, kinh tế tư nhân, giáo dục, y tế… song song với việc tiến hành cải cách, tinh gọn bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương, thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng nhất cho sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới; cho rằng để đạt được thành công bền vững cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa “ba nhà” là Nhà nước, Nhà doanh nghiệp và Nhà khoa học, qua đó tạo nên một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó mỗi thành tố bổ trợ cho nhau, thúc đẩy phát triển toàn diện. Do đó, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Columbia, Viện Đông Á Weatherhead và các cơ quan liên quan của Việt Nam thời gian qua, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi thúc đẩy các hoạt động hợp tác, trao đổi, nghiên cứu nhằm tận dụng tối đa các cơ hội mà cuộc cách mạng khoa học, công nghệ mang lại, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.

Trong khuôn khổ tọa đàm tại Đại học Columbia, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn SK Yoo Young Wook. Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao những thành quả đạt được của Tập đoàn SK trong quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, năng lượng, y tế, dược phẩm, logistics...; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam.



Phó Chủ tịch Tập đoàn SK gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Việt Nam đã luôn quan tâm, lắng nghe nhu cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và tích cực, kịp thời ban hành nhiều chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn, hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp; khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu trong thời gian tới./.