Việt Nam đồng hành "mở khóa thành công” tại triển lãm giáo dục Hong Kong (Trung Quốc)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, với mục đích quảng bá giáo dục Việt Nam và thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hong Kong, gian trưng bày của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong đã thu hút nhiều khách tham quan ngay trong ngày đầu tiên.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc), bà Lê Đức Hạnh cho biết việc tham gia triển lãm này sẽ đóng góp vào việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo, trao đổi học thuật, thu hút nhân lực chất lượng cao và tiếp thu kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ nước ngoài. Lần đầu tiên tham dự triển lãm này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong hướng tới mục tiêu gồm quảng bá cơ hội học tập và đào tạo tại Việt Nam cho học sinh, sinh viên và các đối tác nước ngoài, kết nối các tổ chức đào tạo và doanh nghiệp giáo dục Việt Nam với đối tác quốc tế, thúc đẩy hợp tác trao đổi giáo dục, đào tạo nghề với các tổ chức Hong Kong và quốc tế. Tham gia triển lãm cũng góp phần thu hút nhân tài và tạo liên kết thúc đẩy xuất khẩu nhân lực chất lượng cao.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ triển lãm. Ảnh: Xuân Vịnh-Phóng viên TTXVN tại Hong Kong



Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh cho biết tháng 8/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo đó, giáo dục là chính sách ưu tiên chiến lược và hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao, hội nhập quốc tế và cạnh tranh toàn cầu. Nghị quyết nhấn mạnh mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có nền giáo dục chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển giáo dục.

Theo bà Lê Đức Hạnh, với sự phối hợp của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và đào tạo, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Ngoại thương, trong các ngày diễn ra triển lãm, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong sẽ giới thiệu thông tin về đầu tư và hợp tác giáo dục tại Việt Nam, cũng như thông tin về cơ hội học tập, đào tạo cho sinh viên quốc tế tại hai trường đại học trên. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong mong muốn trong những năm tới, sẽ có nhiều trường đại học và các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, tham gia triển lãm. Bên cạnh giáo dục và đào tạo đại học, Tổng Lãnh sự quán chia sẻ triển lãm cũng là cơ hội tốt để mở rộng hợp tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề và đặc biệt mong muốn kêu gọi các cơ sở đào tạo nghề của Việt Nam phối hợp với Tổng Lãnh sự quán để tham gia triển lãm trong các năm tới nói riêng và phát triển hợp tác quốc tế về đào tạo nghề nói chung.

Hong Kong là một trong các thành phố tập trung nhiều trường đại học hàng đầu thế giới với 5 trường lọt vào top 100 thế giới (QS World University Rankings 2026) và hàng loạt cơ sở giáo dục đứng trong top châu Á, trong đó Đại học Hong Kong (HKU) đứng thứ 1 châu Á (QS Asia University Rankings 2026).

Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh cho biết từ sau khi Hong Kong mở thị thực (visa) cho sinh viên Việt Nam năm 2021, số sinh viên Việt Nam được học bổng theo học tại các trường đại học Hong Kong đã tăng theo cấp số nhân. Tính đến năm 2025, thông qua Chương trình Hiệu trưởng đề cử giữa Tổng Lãnh sự quán với các trường đại học danh tiếng của Hong Kong và các chương trình học bổng đại trà, đã có hơn 300 sinh viên Việt Nam được cấp học bổng sang Hong Kong du học với tổng giá trị học bổng lên đến 190 triệu đôla Hong Kong (HKD) cho 300 sinh viên/4 năm (tương đương 24 triệu USD). Đây sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong tương lai, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ giữa Việt Nam và Hong Kong.

Trong năm 2025, một trường đại học thông báo tăng số học bổng dành riêng cho sinh viên Việt Nam và một trường đại học tư thục có tiếng của Hong Kong mong muốn cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam. Cũng trong năm 2025, Tổng Lãnh sự quán đã kết nối trường Đại học Ngoại thương và trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với đối tác Hong Kong để xem xét khả năng hợp tác đào tạo Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA).

Tiếp tục với chủ đề “Phấn đấu vì ước mơ, mở khóa thành công”, triển lãm năm nay tập hợp nhiều trường đại học, cao đẳng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức giáo dục từ khắp nơi trên thế giới, cung cấp dịch vụ tư vấn giáo dục tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ, Australia..., hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch lộ trình du học phù hợp với sở thích, trình độ học vấn và ngân sách của mình.

Triển lãm cũng tổ chức hội thảo theo chủ đề nhằm truyền cảm hứng cho sinh viên đại học và sinh viên quốc tế khám phá các cơ hội việc làm và phát triển tại Hong Kong, giới thiệu các khóa học đa dạng và những lợi thế được quốc tế công nhận của các cơ sở giáo dục Hong Kong, thu hút sinh viên nước ngoài đến học tập và phát triển tại Hong Kong, từ đó nâng cao vị thế của Hong Kong là trung tâm giáo dục đại học quốc tế./.