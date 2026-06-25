Việt Nam đóng góp tích cực cho Diễn đàn Pháp lý Quốc tế St. Petersburg

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên toàn thể. Ảnh: Tâm Hằng - Phóng viên TTXVN tại LB Nga

Năm 2026, lần đầu tiên trong lịch sử 15 năm của Diễn đàn, Việt Nam tham dự với vai trò quốc gia khách mời duy nhất, thể hiện vị thế ngày càng cao của đất nước trong môi trường pháp lý quốc tế. Đoàn đại biểu liên ngành Việt Nam gồm Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Bộ Công an, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng dẫn đầu, đã đóng góp ý kiến tại Diễn đàn.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong lời chào mừng gửi tới phiên toàn thể, Tổng thống Vladimir Putin nhắc lại khẩu hiệu của Diễn đàn năm nay là “Thời điểm hành động theo pháp luật”, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tăng cường pháp quyền trong tổ chức xã hội và điều chỉnh các mối quan hệ trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến nhân đạo và quốc tế. Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng những ý tưởng và đề xuất được đưa ra tại Diễn đàn sẽ góp phần hoàn thiện công tác lập pháp, thực thi pháp luật, phát triển giáo dục pháp luật và thúc đẩy đối thoại, hợp tác trong cộng đồng pháp lý quốc tế.

Phát biểu khai mạc phiên toàn thể, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đề cập cuộc khủng hoảng của luật pháp quốc tế khi nguyên tắc bình đẳng chủ quyền bị thay thế bởi việc áp dụng luật lệ một cách chọn lọc. Ông nhấn mạnh nguyên tắc bình đẳng của các chủ thể pháp lý, được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc, phải tiếp tục là nền tảng của trật tự quốc tế, đồng thời khẳng định các xung đột quốc tế cần được giải quyết trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Đoàn liên ngành Việt Nam dự phiên toàn thể. Ảnh: Tâm Hằng - Phóng viên TTXVN tại LB Nga

Sau tham luận của Chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ Surya Kant về nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật, thay mặt đoàn Việt Nam, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng chia sẻ rằng quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam gắn liền với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nội luật hóa các cam kết quốc tế và đổi mới tư duy pháp lý theo hướng kiến tạo phát triển, cởi mở và hội nhập. Việt Nam luôn coi luật pháp quốc tế là công cụ quan trọng để xây dựng quan hệ hợp tác công bằng, cùng có lợi giữa các quốc gia.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, quyền tự quyết của các dân tộc và không can thiệp vào công việc nội bộ là những nền tảng cơ bản của luật pháp quốc tế. Việt Nam không chỉ thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế mà còn ngày càng chủ động tham gia xây dựng và phát triển luật pháp quốc tế. Việc Việt Nam được lựa chọn là nơi tổ chức lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) là minh chứng cho vai trò và đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam đối với các vấn đề pháp lý toàn cầu.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cũng khẳng định hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Việt Nam sẵn sàng cùng các đối tác thúc đẩy hợp tác trong xây dựng pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực pháp lý, giải quyết tranh chấp, tương trợ tư pháp, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và thực thi các điều ước quốc tế.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, cùng ngày, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đã có cuộc gặp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin. Hai bên trao đổi và nhất trí về một số đề xuất hợp tác trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc đào tạo, nâng cao năng lực cho hội viên hai tổ chức, cũng như tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng khoa học-công nghệ trong hoạt động nghề nghiệp./.