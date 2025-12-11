Việt Nam đóng góp thực chất trong các bước phát triển mới và thúc đẩy thực thi hiệu quả UNCLOS

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Thanh Tuấn - PV TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, hoan nghênh những tiến triển tích cực trong quản trị biển và đại dương toàn cầu trong năm qua, trong đó nổi bật là thành công Hội nghị Đại dương lần thứ 3 của LHQ (UNOC3) vào tháng 6/2025 trong đẩy mạnh thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) 14; Hiệp định BBNJ chuẩn bị có hiệu lực vào tháng 1/2026 và việc Toà án Công lý Quốc tế (ICJ) ban hành ý kiến tư vấn (tháng 7/2025) làm rõ hơn các nghĩa vụ quốc gia trong bảo vệ môi trường biển, ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu với biển và đại dương. Nhân dịp này, Đại sứ khẳng định sự ghi nhận và đánh giá cao của Việt Nam đối với kết quả làm việc của các cơ chế thành lập bởi UNCLOS (Toà án Quốc tế về Luật biển - ITLOS, Cơ quan quyền lực Đáy đại dương – ISA và Ủy ban Ranh giới thềm lục địa - CLCS) cũng như nhiều cơ quan, tiến trình thảo luận trong khuôn khổ LHQ trong năm 2025. Những nỗ lực không mệt mỏi của các cơ quan và tiến trình này, cùng với sự chung tay, đóng góp của tất cả các quốc gia thành viên đã góp phần tạo nên nhiều bước tiến thực chất trong thúc đẩy quản trị đại dương ở tất cả các cấp độ.

Nhìn lại 1 năm qua, Việt Nam tự hào đã có nhiều đóng góp thực chất cho nghị sự đại dương và thúc đẩy thực thi UNCLOS trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam đã đóng góp thực chất tại UNOC3 qua việc đăng ký nhiều cam kết tự nguyện về quản lý biển, quản trị nghề cá và giảm ô nhiễm môi trường biển. Việt Nam nằm trong số những nước đầu tiên ký và phê chuẩn Hiệp định BBNJ, góp phần giúp Hiệp định đạt điều kiện có 60 nước phê chuẩn, phê duyệt để có hiệu lực. Từ tháng 6/2025, trong vai trò là Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS lần thứ 35 (SPLOS 35), Việt Nam đã và đang cùng các nước bàn thảo, thông qua các quyết định, tìm giải pháp để tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan thành lập bởi UNCLOS. Đặc biệt, việc Việt Nam lần đầu giới thiệu ứng cử viên vào vị trí thẩm phán ITLOS nhiệm kỳ 2026-2035 là minh chứng rõ nhất cho cam kết mạnh mẽ và mong muốn đóng góp trực tiếp vào quá trình thúc đẩy giải thích và áp dụng UNCLOS một cách toàn diện.

Về tình hình Biển Đông, trên cơ sở tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định trên không gian biển này đối với phát triển và thịnh vượng chung của khu vực, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh lập trường nguyên tắc của Việt Nam ủng hộ giải quyết mọi tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS. Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam đề nghị các bên liên quan thực hiện đầy đủ và thiện chí các nghĩa vụ theo UNCLOS, tôn trọng và thực thi đầy đủ nội dung Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thực hiện kiềm chế, giải quyết hòa bình tranh chấp, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam tiếp tục thực hiện đầy đủ DOC và tích cực cùng các nước xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.

Trong khuôn khổ phiên thảo luận, Đại hội đồng LHQ khoá 80 đã thông qua 4 Nghị quyết về đại dương và luật biển, nghề cá bền vững, Hiệp định BBNJ và triệu tập Hội nghị đại dương của LHQ lần thứ 4 (UNOC 4), trong đó lần đầu tiên Việt Nam đã đồng bảo trợ cả 4 Nghị quyết, khẳng định vai trò tích cực, sự tham gia ngày càng sâu rộng của Việt Nam tại các tiến trình đa phương về đại dương và luật biển./.