Việt Nam đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 4/2026

Kết quả ấn tượng này đã khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến an toàn, ổn định và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp, ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế một tháng; cũng là lần đầu tiên lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm lên đến 8,8 triệu lượt.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Philippines. Nhóm thị trường này đóng góp khoảng 72% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, riêng hai thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm tới 39,8%.

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Đáng chú ý, cơ cấu thị trường tiếp tục chuyển dịch theo hướng đa dạng, cân bằng hơn với sự nổi lên của nhiều thị trường tiềm năng. Đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường Nga với mức tăng trưởng xấp xỉ 300% so với cùng kỳ. Kết quả này có được nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của các đường bay thẳng, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng dài ngày cùng lợi thế cạnh tranh về an ninh, tiện nghi, điều kiện tự nhiên, chi phí đã giúp Việt Nam trở thành một lựa chọn hàng đầu của du khách Nga tại châu Á.

Trong khi đó, khu vực Đông Nam Á tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Đặc biệt, Philippines tăng 73,4% vượt qua Malaysia, lọt vào tốp 10 thị trường hàng đầu. Tiếp theo là Campuchia tăng 41,6%, Indonesia tăng 30,1%, Singapore tăng 29,8% và Malaysia tăng 21,7%, trong khi Thái Lan duy trì đà tăng ổn định ở mức 8,4%. Tại Nam Á, Ấn Độ tiếp tục khẳng định vị trí thị trường chiến lược với mức tăng trưởng cao 59,1%, cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn.

Châu Âu là khu vực tăng trưởng mạnh nhất trong 4 tháng đầu năm, với mức tăng chung 53,3% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều thị trường Tây Âu và Bắc Âu tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực như: Anh tăng 10,4%, Pháp tăng 12,1%, Đức tăng 14,5%, Italy tăng 8,9%, Đan Mạch tăng 18,4%, Na Uy tăng 23,8%, Thụy Điển tăng 26,6%. Các thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực như Ba Lan, Thụy Sỹ, Séc ghi nhận mức tăng cao, lần lượt đạt 52,7%, 19,4% và 23,1% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy hiệu quả rõ nét của chính sách thị thực trong việc kích cầu du lịch và mở rộng thị trường tại châu Âu.

Theo Trung tâm thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với rủi ro địa chính trị, xung đột và thách thức an ninh, yếu tố an toàn ngày càng trở thành tiêu chí then chốt trong lựa chọn điểm đến của du khách quốc tế. Không chỉ đáp ứng yêu cầu về an ninh, Việt Nam còn tạo dấu ấn nhờ tài nguyên du lịch phong phú, cảnh quan đặc sắc và nền văn hóa giàu bản sắc. Xu hướng phát triển sản phẩm theo hướng trải nghiệm, du lịch xanh, nghỉ dưỡng và khám phá bản địa đang mở ra dư địa lớn để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành. Cùng với đó, chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, kết nối hàng không thuận lợi và hệ sinh thái sản phẩm không ngừng đổi mới giúp Việt Nam từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu tại châu Á, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong thời gian tới./.