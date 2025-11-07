Việt Nam đón gần 17,2 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng năm 2025

Du khách quốc tế trong trang phục của các dân tộc Việt Nam và gói bánh chưng trong ngày Tết cổ truyền. Nguyễn Thanh - TTXVN

Theo thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không đạt 14,6 triệu lượt người, chiếm 84,9% tổng lượng khách quốc tế và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 2,4 triệu lượt người, chiếm 13,9% và tăng 21,4%; bằng đường biển đạt 205.100 lượt người, chiếm 1,2% (tăng 8,5%).

Trong 10 tháng năm 2025, khu vực châu Á vẫn là thị trường chủ lực, chiếm tỷ trọng cao nhất với 13,6 triệu lượt khách, tăng 21% so với cùng kỳ. Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam, trong đó Trung Quốc đóng góp 4,3 triệu lượt khách (chiếm 25,2%), Hàn Quốc đạt 3,6 triệu lượt khách (chiếm 21%).

Đặc biệt, các thị trường du lịch trong khu vực Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, trong đó lượng khách từ Campuchia tăng 50,3%, từ Philippines tăng 89,1%. Các thị trường khác trong khu vực như Malaysia tăng 15,8%, Singapore tăng 13,0%, Indonesia tăng 12,9% và Thái Lan tăng 10,1%. Ở nhóm thị trường lớn ngoài khu vực, lượng khách từ Ấn Độ tăng 45,7%, từ Australia tăng 13,1%. Đáng chú ý là lượng khách từ Liên bang Nga tăng tới 182,2%; đây là mức tăng cao nhất trong số các thị trường quốc tế đến Việt Nam thời gian qua.

Khách từ thị trường châu Âu tăng mạnh nhất trong các khu vực, ước đạt 34,9% với hơn 2,1 triệu lượt. Bên cạnh việc tháng 10 là thời điểm khởi đầu mùa du lịch quốc tế đến Việt Nam, kết quả này còn đến từ hiệu quả của chính sách thị thực thuận lợi và các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được triển khai.

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 10 tháng năm 2025 ước đạt 695.100 tỷ đồng, chiếm 12% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có mức tăng trưởng doanh thu cao: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 18,1%; Đà Nẵng tăng 16,1%; Cần Thơ tăng 12,8%; Hà Nội tăng 12,2%; Hải Phòng tăng 11,8%...

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2025, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 77.400 tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương có mức tăng trưởng tốt gồm: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 23,2%; Hà Nội tăng 20,4%; Quảng Ninh tăng 18,2%; Vĩnh Long tăng 16,3%; Huế tăng 15,5%.

Dựa trên đà tăng trưởng sau dịch COVID-19, đầu năm 2025, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón từ 22 đến 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm. Đến tháng 8/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 226/NQ-CP về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 8,3 - 8,5%. Theo đó, Chính phủ giao ngành Du lịch phấn đấu đạt ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy nhận định, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 là một thách thức lớn nhưng có thể đạt được nếu ngành tăng tốc, tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm trong thời gian còn lại của năm. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, mang bản sắc riêng, đáp ứng xu hướng mới của du khách; tăng cường liên kết chuỗi dịch vụ từ lữ hành, vận chuyển, lưu trú đến ẩm thực và mua sắm để tạo trải nghiệm trọn vẹn, hấp dẫn. Cùng với đó, cần đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, ứng dụng công nghệ số, truyền thông đa phương tiện để lan tỏa hình ảnh điểm đến Việt Nam; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, đặc biệt về thị thực nhập cảnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thu hút mạnh mẽ hơn nữa khách du lịch quốc tế.

Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, để thu hút mạnh mẽ hơn lượng khách quốc tế, ngành Du lịch cần tập trung vào hai hướng giải pháp chủ đạo. Trước hết là đẩy mạnh truyền thông số, tăng cường xúc tiến trên các nền tảng trực tuyến nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới, đặc biệt chú trọng các thị trường trọng điểm và thị trường tiềm năng mới nổi. Song song với đó, cần ưu tiên các hoạt động xúc tiến trực tiếp với doanh nghiệp lữ hành quốc tế thông qua việc tổ chức các đoàn khảo sát (Famtrip), giới thiệu sản phẩm và dịch vụ du lịch mới, qua đó khuyến khích đối tác đưa khách đến Việt Nam ngay trong năm 2025 và các năm tiếp theo./.