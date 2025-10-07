Việt Nam đón 15,4 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng năm 2025

Bãi biển Mũi Né thu hút du khách quốc tế vui chơi, nghỉ dưỡng dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN Ngành du lịch và dịch vụ liên quan tiếp tục là điểm sáng với doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 9 tháng năm 2025 ước đạt 624.400 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, dẫn đầu là Đà Nẵng với mức tăng 18,1%, tiếp đến là Thành phố Hồ Chí Minh (tăng 18,0%), Cần Thơ (tăng 14,2%), Hải Phòng (tăng 12,0%) và Hà Nội (tăng 11,9%). Sự sôi động của thị trường khách du lịch đã trực tiếp thúc đẩy doanh thu ngành lữ hành. Theo thống kê, doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm 2025 ước đạt 69.600 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả nỗ lực của nhiều địa phương trong việc tích cực triển khai các chương trình kích cầu và phát triển sản phẩm du lịch mới. Đồng thời, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá và xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, cùng các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn cũng đã góp phần thu hút thêm lượng khách quốc tế đến Việt Nam.



Về phương tiện di chuyển, khách đến bằng đường hàng không đạt 13,1 triệu lượt, chiếm 85,2% tổng lượng khách và tăng 21,9% so với cùng năm 2024. Khách đến bằng đường bộ đạt 2,1 triệu lượt (tăng 19,4%) và có 190.600 lượt khách đến bằng đường biển (tăng 15,1%). Châu Á tiếp tục là thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam với 12,24 triệu lượt khách, tăng 20,9%. Tiếp đến là châu Âu với 1,9 triệu lượt (tăng 34,9%), châu Mỹ đạt gần 800.000 lượt (tăng 8,5%), châu Úc đạt 445.000 lượt (tăng 13,7%) và châu Phi đạt 40.700 lượt (tăng 4,7%). Châu Á tiếp tục là thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam với 12,24 triệu lượt khách, tăng 20,9%. Tiếp đến là châu Âu với 1,9 triệu lượt (tăng 34,9%), châu Mỹ đạt gần 800.000 lượt (tăng 8,5%), châu Úc đạt 445.000 lượt (tăng 13,7%) và châu Phi đạt 40.700 lượt (tăng 4,7%).

Trong 9 tháng năm 2025, 5 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam là: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ và Nhật Bản, trong đó, Trung Quốc dẫn đầu với gần 3,9 triệu lượt khách. Các thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gồm: Nga (tăng 273%), Philippines (tăng 192,2%), Campuchia (tăng 150,4%), Ba Lan (tăng 146%) và Ấn Độ (tăng 142,9%).

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, năm nay, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Để thu hút được du khách quốc tế, Việt Nam sẽ phải tạo ra các sản phẩm mà khách du lịch cần. Thị hiếu của khách du lịch quốc tế khi đến với mỗi một khu vực là khác nhau. Đến Việt Nam, khách quốc tế quan tâm đến du lịch ẩm thực, cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt là những bãi biển và khí hậu. Đây là những thứ “hiện có” của du lịch Việt mà khách quốc tế cần. Trên cơ sở này, Việt Nam cần phải thay đổi bộ nhận diện của du lịch Việt để đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của khách quốc tế. Sau đó, khi đã có sản phẩm du lịch mới, phù hợp, các bên liên quan cần phối hợp, tiến hành quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch đến với Việt Nam.

Mùa du lịch khách quốc tế là từ tháng 10 năm nay đến tháng 4 sang năm. Từ nay đến cuối năm 2025, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có nhiều chương trình, quảng bá xúc tiến du lịch, phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý du lịch tại các địa phương tại các thị trường trọng điểm đã được định hướng theo các kế hoạch cụ thể từ đầu năm.

Thông qua các chương trình quảng bá du lịch, cùng với sự phối hợp của Đại sứ quán của Việt Nam tại quốc gia là thị trường trọng điểm du lịch của Việt Nam, khách du lịch sẽ có niềm tin để đến với Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam luôn chú trọng xây dựng thương hiệu điểm đến an toàn, đảm bảo về an ninh và có nhiều sản phẩm du lịch mà khách du lịch quốc tế muốn được trải nghiệm khi khám phá Việt Nam./.