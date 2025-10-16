Việt Nam đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Cuộc gặp song phương giữa Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Đại tướng Upendra Dwivedi, Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ. Ảnh: Ngọc Thúy - PV TTXVN tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, với chủ đề “Nâng cao năng lực và huy động nguồn lực cho các hoạt động gìn giữ hòa bình bền vững của LHQ”, đây là lần đầu tiên một hội nghị như vậy được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để Tham mưu trưởng Lục quân các nước tham gia hoạt động tăng cường đối thoại, hiểu biết lẫn nhau và đề xuất các sáng kiến hợp tác về gìn giữ hòa bình LHQ.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nêu rõ: “Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán và cam kết mạnh mẽ trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, xem đây là một trong những nội dung quan trọng thể hiện trách nhiệm quốc tế cũng như chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam nhấn mạnh rằng để đạt được hòa bình bền vững, cộng đồng quốc tế cần chung tay nâng cao đời sống người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng do xung đột và chiến tranh, hỗ trợ họ khôi phục niềm tin, ổn định cuộc sống và xây dựng nền hòa bình lâu dài. Bên cạnh việc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quan tâm đời sống nhân dân, Việt Nam còn nổi bật ở việc tăng cường tỷ lệ nữ tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ”.

Nhân dịp này, phía Việt Nam đã đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ bao gồm: Chú trọng công tác chuẩn bị lực lượng, tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo cho các lực lượng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ, trang bị đầy đủ, toàn diện đảm bảo thích ứng với môi trường làm việc có yêu cầu ngày càng cao của phái bộ, phát huy hiệu quả công tác làm việc trong môi trường quốc tế đa phương; Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ nâng cao năng lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong đó có công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), đảm bảo sự thích ứng an toàn của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ; Lồng ghép các yếu tố bảo vệ môi trường an ninh vào quá trình áp dụng công nghệ nhằm đảm bảo hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ vừa hiệu quả, vừa bền vững, vừa lâu dài.

Cũng theo Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Việt Nam luôn kiên định chính sách quốc phòng “Bốn không”: Không tham gia liên minh quân sự; Không liên kết với nước này để chống nước kia; Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống nước khác; Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, gặp song phương Đại tướng Upendra Dwivedi, Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ.

Tại các cuộc gặp, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh: “Trên nền tảng quan hệ hữu nghị, truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, hợp tác quốc phòng song phương không ngừng được thúc đẩy, đạt được nhiều kết quả thực chất, trong đó hợp tác gìn giữ hòa bình LHQ tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói chung và giữa hai lực lượng Lục quân nói riêng. Bên cạnh đó, hai bên đã triển khai hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế hợp tác như Tham vấn Sĩ quan tham mưu Lục quân, giao lưu sĩ quan trẻ; huấn luyện, đào tạo; cung cấp các gói viện trợ không hoàn lại...”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa trân trọng cảm ơn Lục quân Ấn Độ đã hỗ trợ triển khai Dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thuộc Công viên phần mềm quân đội/Đại học Thông tin liên lạc Nha Trang, sử dụng gói viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ấn Độ. Đến nay, dự án này cơ bản hoàn thành, đi vào vận hành, góp phần tăng cường hiệu quả công tác nghiên cứu và giảng dạy của nhà trường.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa tin tưởng tiềm năng hợp tác giữa Lục quân hai nước còn rất lớn; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, gìn giữ hòa bình LHQ, đồng thời nghiên cứu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực khác như an ninh mạng, quân y, cứu hộ cứu nạn...

Đáp lại, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Lục quân Ấn Độ đã đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua nói chung và hợp tác lục quân nói riêng; khẳng định trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình LHQ, trao đổi đoàn sĩ quan trẻ và giảng viên cũng như tăng cường hợp tác nghiên cứu chiến lược, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy và hợp tác thực chất giữa quân đội hai nước.

Trước đó, trong phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix đã đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ trong việc giúp nhiều quốc gia đạt được ổn định, bảo vệ tính mạng của hàng trăm nghìn dân thường và xây dựng năng lực quốc gia, tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng trong bối cảnh an ninh toàn cầu ngày càng xấu đi, lực lượng này cần được tăng cường để ứng phó với các thách thức mới như biến đổi khí hậu, khủng bố và tác động tiêu cực của công nghệ số.

Đồng quan điểm với ông Lacroix, Đại tướng Dwivedi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc tế để gìn giữ hòa bình trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động. Ông cho rằng lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ cần thích ứng với các thách thức mới như công nghệ gây gián đoạn, chiến tranh hỗn hợp và thông tin sai lệch, đồng thời phải nâng cao năng lực triển khai và phối hợp giữa các quốc gia. Ông Dwivedi khẳng định Ấn Độ cam kết tiếp tục đóng góp tích cực cho sứ mệnh của LHQ, chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm và các thực tiễn tốt nhất nhằm củng cố hòa bình toàn cầu.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Singh đã kêu gọi tăng cường tham vấn, hợp tác, phối hợp và xây dựng năng lực như một nguyên tắc chỉ đạo cho các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ. Ông nhấn mạnh các phái bộ hiện đang đối mặt với những thách thức phức tạp như khủng bố, xung đột phi đối xứng, khủng hoảng nhân đạo và thông tin sai lệch, đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt và sáng tạo hơn. Ông Singh hối thúc các quốc gia có năng lực công nghệ và tài chính mạnh hỗ trợ bằng nhân lực, hậu cần và đổi mới kỹ thuật nhằm giúp các phái bộ an toàn, hiệu quả hơn. Ông cũng khẳng định cam kết lâu dài của Ấn Độ trong việc đóng góp quân đội, thúc đẩy bình đẳng giới và chia sẻ chuyên môn để củng cố sứ mệnh hòa bình toàn cầu.

Hội nghị trên diễn ra từ ngày 13 -18/10, đã quy tụ các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao từ 32 quốc gia vốn đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, phản ánh tinh thần “Thế giới là một gia đình”./.