Việt Nam đề xuất các ưu tiên thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản thế giới

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Khánh Vân - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, thành phần tham dự còn có lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Huế, các tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình, Đại sứ Việt Nam bên cạnh UNESCO, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục Di sản văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các Sở, ngành địa phương, Ban quản lý các khu Di sản thế giới của Đà Nẵng, Quảng Trị cùng nhóm chuyên gia của Việt Nam. Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, thành phần tham dự còn có lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Huế, các tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình, Đại sứ Việt Nam bên cạnh UNESCO, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục Di sản văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các Sở, ngành địa phương, Ban quản lý các khu Di sản thế giới của Đà Nẵng, Quảng Trị cùng nhóm chuyên gia của Việt Nam.

Phát biểu tại phiên toàn thể ngày 20/7, Thứ trưởng Ngô Lê Văn đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm Di sản thế giới và các quốc gia thành viên trong việc triển khai Công ước Di sản thế giới. Trước những thách thức toàn cầu như xung đột, biến đổi khí hậu, thiên tai, suy giảm đa dạng sinh học và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ hiệu quả các di sản chung của nhân loại. Việt Nam cũng hoan nghênh tinh thần của Tuyên bố Busan, đề cao hợp tác trong hệ thống di sản thế giới.

Việt Nam đề xuất ba ưu tiên, tập trung vào tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực cho các quốc gia thành viên, đặc biệt là các nước đang phát triển; thúc đẩy công tác bảo tồn dựa trên cơ sở khoa học, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển với cộng đồng địa phương là trung tâm; tăng cường phối hợp giữa các công ước và chương trình liên quan, đồng thời ứng dụng có trách nhiệm công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong bảo tồn di sản.

Khẳng định văn hóa và di sản là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam thông báo Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực tại Hà Nội từ ngày 27- 30/9 tới. Thứ trưởng Ngô Lê Văn đồng thời nhấn mạnh Việt Nam coi trọng hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Di sản thế giới, Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế (ICOMOS), Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên (IUCN) và Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về bảo quản và tu bổ tài sản văn hóa (ICCROM); khẳng định Dự án bảo tồn và tái thiết Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, nơi lưu giữ hơn 1.300 năm lịch sử và các tầng văn hóa đặc sắc, là minh chứng tiêu biểu cho hợp tác hiệu quả này, bảo đảm tính xác thực, tính toàn vẹn và phương pháp bảo tồn dựa trên cơ sở khoa học.

Nhân dịp này, Đoàn đã tham dự Chương trình Roadshow giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực và làng nghề Huế do UBND thành phố Huế tổ chức tại Busan. Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhấn mạnh việc tổ chức Chương trình tại Busan - chủ nhà Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Di sản thế giới - mang ý nghĩa đặc biệt. Sự kiện không chỉ giới thiệu những giá trị đặc sắc của Cố đô Huế mà còn khẳng định vai trò của văn hóa, di sản như nhịp cầu kết nối các dân tộc, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. Thứ trưởng Ngô Lê Văn bày tỏ tin tưởng sự kiện sẽ mở ra những kết nối mới trong bảo tồn và phát huy di sản, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đoàn Việt Nam tại phiên họp toàn thể ngày 20/7. Ảnh: Khánh Vân - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Tại sự kiện, lãnh đạo UBND thành phố Huế giới thiệu Huế là thành phố sở hữu 8 danh hiệu được UNESCO ghi danh, đang định vị là điểm đến du lịch xanh, nghỉ dưỡng chất lượng cao và kinh tế tuần hoàn. Thành phố mong muốn đẩy mạnh hợp tác cụ thể với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và nhà đầu tư Hàn Quốc, cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho các đối tác Hàn Quốc. Tại cuộc Roadshow, nhiều hoạt động trưng bày, trình diễn làng nghề truyền thống, giới thiệu ẩm thực Huế, biểu diễn Nhã nhạc cung đình và kết nối doanh nghiệp giữa Huế với các đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực du lịch, hàng không, công nghiệp văn hóa và đầu tư đã diễn ra.

Ủy ban Di sản Thế giới là một trong những cơ quan điều hành quan trọng nhất của Tổ chức UNESCO, với sự tham dự của 21 thành viên, có quyền quyết định những vấn đề then chốt liên quan tới việc công nhận các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; xem xét, đánh giá tình trạng bảo tồn của các di sản thế giới trên toàn cầu; quyết định chính sách, ngân sách, chủ trương, định hướng phát triển của Công ước Di sản Thế giới. Kỳ họp lần này sẽ xem xét 33 đề cử mới, rà soát tình trạng bảo tồn của gần 180 di sản thế giới đã được ghi danh./.