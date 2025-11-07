Việt Nam đề xuất ba giải pháp tại Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội lần thứ hai

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phát triển Xã hội lần thứ hai diễn ra từ ngày 4-6/11 tại Doha (Qatar). Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh Hội nghị Copenhagen năm 1995 là "khoảnh khắc của lương tâm", góp phần đưa hơn một tỷ người thoát khỏi đói nghèo cùng cực, đẩy lùi tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu xuống mức gần thấp nhất lịch sử và thúc đẩy xã hội bình đẳng, công bằng hơn. Tuy nhiên, Tổng Thư ký Guterres cho rằng các thành tựu giảm nghèo, y tế và giáo dục thời gian qua đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi bất ổn địa chính trị, chia rẽ xã hội và xung đột leo thang, do đó hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm xây dựng kế hoạch và lộ trình hướng tới xóa nghèo, tạo việc làm, bảo vệ và củng cố đoàn kết toàn cầu.

Các quốc gia thành viên LHQ đánh giá cao vai trò chủ trì của Qatar và nhấn mạnh Hội nghị Doha là bước ngoặt quan trọng, tái khẳng định cam kết sau 30 năm thực hiện Chương trình Hành động Copenhagen năm 1995. Tại hội nghị, các nước đã đồng thuận thông qua Tuyên bố Chính trị Doha, khẳng định cam kết đối với hành trình xóa nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội toàn diện vì tương lai bền vững, xác định đây không chỉ là lựa chọn, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Chủ tịch ĐHĐ LHQ Annalena Baerbock nêu rõ Tuyên bố Chính trị Doha là một kế hoạch vì người dân, cần được triển khai quyết liệt với các giải pháp đa chiều, kết hợp đầu tư hiệu quả để "không ai bị bỏ lại phía sau". Để thực hiện hiệu quả ba trụ cột phát triển xã hội, các nước khẳng định tiến trình này cần gắn chặt chẽ với các tiến trình khác hiện nay như Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, hỗ trợ tài chính, công nghệ và năng lực cho các nước đang phát triển.

Dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị tại Doha, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định Hội nghị Copenhagen năm 1995 là lời kêu gọi hành động mạnh mẽ, nhưng tiến độ thực hiện toàn cầu chưa bền vững khi hơn 800 triệu người vẫn đói nghèo, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao, bất bình đẳng giáo dục và việc làm dai dẳng, nhất là với nhóm dễ bị tổn thương. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội lần thứ hai và Tuyên bố Chính trị Doha là cơ hội để cộng đồng quốc tế củng cố sự đoàn kết, tiếp tục kiên trì tinh thần Copenhagen 1995 và các mục tiêu cao cả của Hiến chương LHQ.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã chia sẻ câu chuyện thành công của Việt Nam trong 3 thập kỷ qua - minh chứng sống động cho hiệu quả của việc lồng ghép Chương trình Hành động Copenhagen 1995 vào các chiến lược phát triển quốc gia, điển hình như hành trình giảm nghèo từ 58,1% xuống chỉ còn 1,3% năm 2025; thất nghiệp từ 7% xuống 2,2%; xóa mù chữ gần như hoàn toàn cho người dân trong độ tuổi lao động. Thứ trưởng khẳng định trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Việt Nam tiếp tục cam kết ưu tiên cao nhất bảo đảm an sinh xã hội, dành mọi nguồn lực để bảo đảm các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội sẽ đem lại đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng dẫn đầu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phát triển Xã hội lần thứ hai diễn ra tạ Doha (Qatar). Ảnh: TTXVN phát Từ những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề xuất ba giải pháp then chốt để thực hiện hiệu quả hơn Chương trình hành động Copehagen và Tuyên bố Chính trị Doha. Thứ nhất là thúc đẩy hợp tác quốc tế bao trùm, ưu tiên hợp tác Nam-Nam và hợp tác 3 bên trong giảm nghèo, tạo việc làm; các diễn đàn đa phương cần hỗ trợ các nước để gắn kết các chiến lược quốc gia với các mục tiêu phát triển toàn cầu. Thứ hai là đổi mới mô hình phát triển, đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là động lực then chốt cho phát triển xã hội hiệu quả, trong đó thúc đẩy hệ thống chính phủ điện tử để triển khai các dịch vụ y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, đi cùng với đào tạo cán bộ chất lượng cao. Thứ ba là huy động tài chính bền vững thông qua thành lập các quỹ phát triển xã hội quốc gia với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và sự tham gia của khu vực tư nhân; các cơ chế tài chính sáng tạo sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn lực và tăng cường bền vững và tài chính trong thúc đẩy phát triển xã hội. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định, là đối tác tin cậy, tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và LHQ, Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục chung tay cùng các nước thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu vì một tương lai bền vững và bao trùm cho mọi người dân. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định, là đối tác tin cậy, tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và LHQ, Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục chung tay cùng các nước thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu vì một tương lai bền vững và bao trùm cho mọi người dân.

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị, ngày 5/11, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã có các cuộc tiếp xúc với Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Bhutan D. N. Dhungyel, Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại thương Qatar Ahmed bin Mohammed Al-Sayed, và ông Tariq Alhamad, Thứ trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế-Bộ Nguồn nhân lực và phát triển xã hội Saudi Arabia (Arập Xêút).

Tại các cuộc tiếp xúc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và một số định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Tổng thư ký GCC Albudaiwi bày tỏ ấn tượng trước các thành tựu của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, đánh giá cao định hướng và các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Ông Albudaiwi khẳng định ủng hộ thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và GCC, cũng như mở rộng hợp tác giữa Việt Nam với Ban Thư ký GCC và các nước GCC. Trong khi đó, Bộ trưởng Dhungyel khẳng định Bhutan hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và khẳng định hai nước còn nhiều dư địa hợp tác, đồng thời nhất trí tăng cường quan hệ song phương trong thời gian tới, tập trung vào một số lĩnh vực tiềm năng như du lịch, đầu tư, kết nối doanh nghiệp…

Trao đổi với Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại thương Qatar Ahmed bin Mohammed Al-Sayed, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định quan hệ Việt Nam-Qatar đang được nâng lên một tầm cao mới, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Qatar của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính (tháng 10/2024). Thứ trưởng đề nghị hai bên thúc đẩy sớm đàm phán FTA Việt Nam-GCC; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, công nghiệp Halal, kết nối doanh nghiệp... Nhất trí với ý kiến này, Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại thương Qatar Al-Sayed đã nêu bật tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đầu tư, khuyến khích các hoạt động xúc tiến thương mại giữa hai nước, nhấn mạnh rằng Qatar có thể là cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với các nước GCC.



Tại cuộc gặp với Thứ trưởng Tariq Alhamad, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa quan hệ song phương lên một khuôn khổ hợp tác mới, phù hợp với thế và lực mới của hai bên, góp phần cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước. Ông Tariq Alhamad khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, có nhiều tiềm năng và cấp độ hợp tác. Thông tin về môi trường làm việc tại Saudi Arabia và chính sách đối với người lao động nước ngoài, ông Alhamad đề xuất hai bên tiếp tục phối hợp, tích cực đàm phán hướng đến ký kết các thoả thuận hợp tác trong thời gian tới, trong đó có thỏa thuận về tuyển dụng lao động Việt Nam làm việc tại Saudi Arabia./.