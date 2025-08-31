Việt Nam đạt được nhiều bước tiến trong xây dựng và hội nhập

Giáo sư, Tiến sĩ Ignacio Bartesaghi – Giám đốc Viện Thương mại Quốc tế thuộc Đại học Công giáo Uruguay. Ảnh: Diệu Hương - PV TTXVN tại Nam Mỹ

Theo Giáo sư Bartesaghi, người cũng là điều phối viên của Phòng Thương mại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Việt Nam đã trải qua những thay đổi hết sức sâu sắc trong thời gian gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp. Từ một quốc gia nông nghiệp truyền thống, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế mới nổi có khả năng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao ra toàn thế giới. Quá trình này không thể tách rời khỏi chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, cũng như sự cải thiện đáng kể về cơ sở hạ tầng tại các đô thị lớn, góp phần thay đổi diện mạo đất nước một cách rõ rệt.

Giáo sư Bartesaghi cho rằng yếu tố nổi bật trong chính sách đối ngoại của Việt Nam là sự linh hoạt. Việt Nam đã khéo léo duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác trong và ngoài khu vực, tích cực tham gia Cộng đồng ASEAN, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với những cường quốc như Mỹ và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU). Nhờ đó, Việt Nam không chỉ mở rộng không gian đối ngoại, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư và công nghệ đổ vào, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Về lĩnh vực giáo dục – đào tạo, chuyên gia Uruguay nhận định Việt Nam đang ngày càng đẩy mạnh quá trình quốc tế hóa, không chỉ thông qua việc tiếp nhận sinh viên và học giả nước ngoài, mà còn chủ động gửi sinh viên Việt Nam ra nước ngoài học tập. Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác học thuật giữa Việt Nam và khu vực Mỹ Latinh đã có bước phát triển rõ rệt. Nhiều trường đại học ở Việt Nam đón nhận sinh viên từ Mỹ Latinh, không chỉ phục vụ mục tiêu giao lưu văn hóa mà còn hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Riêng với Đại học Công giáo Uruguay, Giáo sư Bartesaghi chia sẻ trường của ông rất vinh dự được thiết lập quan hệ đối tác với Đại học Ngoại thương của Việt Nam. Hai bên đã triển khai các chương trình trao đổi sinh viên và hy vọng sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động này trong tương lai gần.

Giáo sư Bartesaghi cho rằng Việt Nam đã thể hiện được sự nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội phát triển, với chiến lược rõ ràng và tập trung vào hợp tác kinh tế, công nghệ, thương mại quốc tế. Ông tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng và đóng vai trò tích cực hơn nữa trong mạng lưới sản xuất cũng như thương mại toàn cầu./.