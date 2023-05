Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ với WHO

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại Geneva

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trong bài phát biểu, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định sự kiện năm nay diễn ra trong thời điểm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng. Đầu tiên là lễ kỷ niệm 75 năm thành lập WHO. Trong quãng thời gian này, Việt Nam đã gặt hái nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực y tế, chẳng hạn, tuổi thọ trung bình của người dân được nâng lên tới hơn 75 tuổi và công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt được những bước tiến đáng kể. Ngày nay, Việt Nam tiếp tục tiến hành cải cách ngành y tế để đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong tương lai, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế-xã hội đang phát triển nhanh chóng và những bài học từ đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng nhắc tới sự kiện WHO mới đây thông báo đại dịch COVID-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. Bà cho biết Việt Nam đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 với quy mô rộng khắp và tốc độ nhanh chóng trong 2 năm 2021 và 2022, đảm bảo vaccine đến được mọi nơi trên đất nước. Dữ liệu cho thấy Việt Nam đạt mức bình quân 273,7 liều vaccine ngừa COVID-19 đã tiêm/100 người dân, cao gấp 1,6 lần mức trung bình toàn thế giới (170,1) và cao hơn hầu hết các nước phát triển; tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản của Việt Nam cao gấp 1,4 lần và tỷ lệ tiêm nhắc lại cao gấp 2 lần so với mức trung bình của thế giới. Nhờ những nỗ lực này, từ đầu năm 2022 đến nay, Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn ‘quản lý bền vững’ dịch bệnh COVID-19 - cân bằng giữa phát triển kinh tế-xã hội với các biện pháp y tế công cộng để bảo vệ những người dễ bị tổn thương và hệ thống y tế.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ đối tác kỹ thuật chặt chẽ của WHO với Chính phủ Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam cũng tự hào về tất cả những thành tựu y tế đã đạt được với sự hỗ trợ của WHO trong suốt đại dịch COVID-19 và những năm qua, đồng thời mong muốn tiếp tục mối quan hệ hợp tác này./.