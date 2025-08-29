Việt Nam đã chứng minh sức mạnh của tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm và sự hy sinh to lớn

Các vị khách quý cùng nâng ly chúc mừng Ngày Quốc khánh. Ảnh: Phạm Hải - P/v TTXVN tại Thái Lan

Tham dự buổi lễ có khoảng 800 khách mời, trong đó có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, đoàn công tác của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch do ông Nguyễn Văn Dương – Phó giám đốc Khu di tích dẫn đầu, Tổng lãnh sự Lào tại Khon Kaen Somsack Vilaythone, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Thái Lan - Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm, lãnh đạo và đại diện lãnh đạo nhiều tỉnh thành Đông Bắc Thái Lan cùng đông đảo bà con kiều bào về hội tụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh xúc động bày tỏ bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trên Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945 lịch sử đã khẳng định mạnh mẽ quyền dân tộc và quyền con người của nhân dân Việt Nam trước toàn thế giới. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ, trở thành người chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình.

Tám thập kỷ đã đi qua là 80 năm của biết bao gian nan, thử thách nhưng cũng đầy ắp những kỳ tích. Từ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng. Việt Nam hôm nay là một quốc gia năng động, trách nhiệm, là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định trong hành trình xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng bạn bè năm châu, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Thái Lan giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Dấu ấn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đất nước Thái Lan cách đây gần 100 năm và những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan là những nhân tố quan trọng vun đắp nền tảng vững chắc cho quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.