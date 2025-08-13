Việt Nam cùng các nước thành viên ASEAN lan tỏa thông điệp đoàn kết tại Pakistan

Đại sứ ASEAN và quan chức Pakistan chụp ảnh lưu niệm. Ảnh do Đại sứ quán cung cấp

Chuỗi hoạt động kỳ niệm kéo dài trong 2 đầu tháng 8. Trong ngày đầu tiên, Đại sứ quán đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Islamabad (ISSI) tổ chức Hội thảo bàn tròn với chủ đề “Pakistan và ASEAN: Đối tác trong Hòa bình, Tiến bộ và Thịnh vượng Khu vực”. Sự kiện quy tụ các trưởng phái đoàn ngoại giao ASEAN tại Islamabad cùng đông đảo quan chức, học giả và truyền thông của Pakistan; các Đại sứ Pakistan tại các nước ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta Indonesia tham dự trực tuyến.

Phát biểu tại sự kiện, khách mời chính - ông Imran Ahmed Siddiqui - Tổng Vụ trưởng phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Pakistan, đã đánh giá cao thành tựu của ASEAN trong 58 năm hình thành và phát triển; ủng hộ tầm nhìn chung của ASEAN - “Một Tầm nhìn, Một Bản sắc, Một Cộng đồng”; đồng thời chia sẻ tiềm năng mở rộng hợp tác giữa Pakistan và ASEAN trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, chính trị, an ninh, văn hóa xã hội dựa trên di sản chung - nền văn minh Gandhara và văn hóa Hồi giáo. Đại sứ Sohail Mahmood, Giám đốc ISSI cũng khẳng định mối quan hệ đối tác phát triển mạnh mẽ giữa Pakistan và ASEAN trong những năm qua; ghi nhận mức tăng trưởng thương mại ấn tượng 23% trong năm 2024, đạt mức hơn11 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, đồng thời chia sẻ các cơ hội hợp tác mới qua các dự án trọng điểm của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh sự tham gia tích cực, chủ động của Việt Nam vào các hoạt động của ASEAN đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng. Ông cũng cho biết ACI tại Pakistan gồm bảy quốc gia: Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Brunei và Myanmar, luôn duy trì quan hệ chặt chẽ và thường xuyên với các cơ quan hữu quan, giới học giả và các phòng thương mại và công nghiệp của Pakistan để thông tin, chia sẻ nhiều đề xuất, nhất là trong một số lĩnh vực then chốt như thương mại, đầu tư, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, nhằm tăng cường quan hệ, thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN và Pakistan.

Trong ngày thứ hai của chuỗi hoạt động, lễ kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ASEAN đã được tổ chức trang trọng tại khách sạn Serena, thủ đô Islamabad. Bộ trưởng Bộ Di sản và Văn hóa Quốc gia Pakistan, Aurangzeb Khan Khichi tham dự với tư cách khách chính. Đại sứ Myanmar tại Pakistan Wunna Han, Chủ tịch đương nhiệm ACI, chủ trì sự kiện.

Mở màn sự kiện, Bộ trưởng Khichi gọi ASEAN là “ví dụ điển hình về chuyển đổi khu vực” và là nguồn cảm hứng cho các nước đang phát triển. Ông tái khẳng định cam kết của Pakistan trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ với ASEAN với tư cách là một đối tác Đối thoại Ngành kể từ năm 1993 theo chính sách “Tầm nhìn Đông Á”; Nhấn mạnh thế mạnh của Pakistan trong đổi mới kỹ thuật số, nông nghiệp, khả năng chống chịu với khí hậu, sức khỏe cộng đồng, giảm nghèo và bình đẳng giới. Ông cũng ca ngợi cộng đồng người Pakistan ở các nước ASEAN vì đã tăng cường giao lưu nhân dân, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về việc Pakistan nâng cấp lên vị thế Đối tác Đối thoại Đầy đủ của ASEAN.

Đại sứ Myanmar, Wunna Han, Chủ tich ACI ghi nhận Pakistan là “Đối tác Đối thoại Ngành đầu tiên và lâu đời nhất của ASEAN trong khu vực. Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Đối thoại Ngành (SDP), ASEAN và Pakistan đã triển khai Chương trình Hợp tác Thực tiễn (PCA) 2024-2028 với 31 sáng kiến trên cả ba trụ cột chính, trong đó gần 30% hoạt động đã được triển khai như hợp tác tập trung vào các lĩnh vực trao đổi văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm xử lý đại dịch, xóa đói giảm nghèo. Các lĩnh vực hợp tác tiềm năng mới bao gồm du lịch, ứng phó biến đổi khí hậu, chống khủng bố, và an ninh mạng.



Tại buổi lễ, các nước ASEAN đã trưng bày góc văn hóa và ẩm thực để giới thiệu những hình ảnh văn hóa đặc sắc và các món ăn truyền thống tiêu biểu nhất cho văn hóa ẩm thực của mỗi nước. Chương trình biểu diễn thời trang của các nước ASEAN và Pakistan do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Học viện Nghệ thuật Niftysphere của Pakistan tổ chức là một điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ, thể hiện sinh động về một ASEAN năng động, phát triển, đầy màu sắc, thống nhất trong đa dạng và hữu nghị, đoàn kết với tất cả các nước, trong đó có Pakistan./.