Việt Nam - Cuba đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học

Quang cảnh cuộc gặp giữa đoàn công tác với Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Pérez-Oliva Fraga. Ảnh: Việt Hùng- PV TTXVN tại Cuba

Phát biểu tại sự kiện trước sự chứng kiến của lãnh đạo các viện nghiên cứu, bệnh viện, doanh nghiệp, các nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam và Cuba, bà Dương Bích Diệp - Viện trưởng Viện Kinh tế Xanh - nhấn mạnh đây sẽ là không gian kết nối toàn diện và đồng bộ, từ ý tưởng đến thực tiễn, từ nghiên cứu đến sản xuất và thương mại để đưa các sản phẩm của Cuba có thể đến với thị trường Việt Nam và nhiều nơi khác; đồng thời đưa tri thức khoa học của Cuba đồng hành với công cuộc phát triển của Việt Nam.

Trong suốt 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba luôn là biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung. Từ những ngày gian khổ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc kiến thiết, xây dựng và phát triển đất nước hôm nay, Việt Nam luôn có Cuba cùng kề vai sát cánh. Bước vào kỷ nguyên mới, tình nghĩa hợp tác keo sơn ấy không chỉ dừng lại ở các diễn đàn chính trị và ngoại giao mà còn tiếp tục được mở rộng sâu sắc sang những lĩnh vực tiên phong khác như công nghệ sinh học và phát triển xanh. Trong bối cảnh đó, Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và chăm sóc sức khoẻ tự nhiên Việt Nam - Cuba không chỉ mở ra trang mới trong hợp tác khoa học mà còn tiếp tục viết nên bản trường ca hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Theo ông Leandro Luis Licea Vagas - Chủ tịch tập đoàn Labiofam, đơn vị đồng chủ trì sự kiện ra mắt mạng lưới - cho biết Mạng lưới công nghệ sinh học nông nghiệp và sức khỏe tự nhiên Việt Nam - Cuba sẽ mở ra cơ hội hợp tác lớn trong nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học cũng như thương mại các sản phẩm y dược, vì sức khỏe của người dân hai nước. Đây cũng là một trong những sự kiện quan trọng và nổi bật trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (2/12/1960 - 2/12/2025).