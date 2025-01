Việt Nam-Cuba: Biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết anh em

Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp năm mới 2025, hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba và “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba”, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về thành tựu và triển vọng hợp tác giữa hai nước.

Đối với tôi đây là một niềm vinh dự lớn lao khi được bổ nhiệm làm đại sứ tại đất nước Việt Nam anh em, một dân tộc cần cù, dũng cảm với chủ nghĩa anh hùng cao cả luôn in dấu trong tâm trí của người dân Cuba. Nếu trước kia Cuba sẵn sàng hy sinh cả máu của mình vì Việt Nam, như lời Chủ tịch Fidel Castro đã tuyên bố, thì ngày nay Cuba bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước những thay đổi cách mạng to lớn của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, góp phần thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng đất nước mười lần to đẹp hơn.

Tình hữu nghị giữa hai nước được xây dựng trên lịch sử gắn bó trong suốt các cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba vào tháng 9/2024, quan hệ hai nước đã phát triển lên một tầm cao mới, toàn diện, hiệu quả và bền vững.

Hai bên cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã dành sự quan tâm với các dự án mới đầy triển vọng trong sản xuất lương thực, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dược sinh học, các dự án trong lĩnh vực năng lượng, cùng nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác giữa hai bên.

Cuba cam kết tạo điều kiện thuận lợi và dành các ưu đãi để khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội Cuba, đồng thời xác định những lĩnh vực kinh tế, thương mại và công nghệ mới dựa trên những thành tựu phát triển mạnh mẽ mà Việt Nam đã đạt được.

Năm 2025 sẽ là “Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba” khi hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 - 2/12/2025). Đây sẽ là cơ hội để tôn vinh di sản lịch sử đặc biệt giữa hai dân tộc, một kho báu vô giá và là tấm gương cho nhân loại về việc xây dựng mối quan hệ vững chắc giữa hai quốc gia, hướng tới hòa bình, thịnh vượng, phát triển và công bằng xã hội.

Trong năm tới, hai bên sẽ duy trì các cuộc trao đổi chính trị cấp cao. Dự kiến các sự kiện kỷ niệm quan trọng sẽ được tổ chức tại Việt Nam và Cuba, như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025); kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); và kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trong lĩnh vực văn hóa, hai nước sẽ tăng cường giao lưu giữa các tổ chức và nghệ sĩ trong các lĩnh vực như mỹ thuật, âm nhạc, điện ảnh, văn học, và các loại hình nghệ thuật khác.

Hai nước dự kiến sẽ khai mạc một triển lãm tranh áp phích về cuộc đấu tranh đoàn kết của nhân dân Cuba với Việt Nam trong những năm 60 và 70 của thế kỷ trước. Cuba sẽ thành lập một khoa nghiên cứu Hồ Chí Minh để tìm hiểu về tư tưởng của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Và tại Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ thành lập khoa nghiên cứu Fidel Castro, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà lãnh đạo cách mạng Cuba. Đồng thời, Cuba sẽ tổ chức hội thảo lý luận lần thứ VI giữa hai Đảng và hội nghị khoa học lần thứ II về tầm nhìn cách mạng của hai nhà lãnh đạo.

Trong nửa đầu năm 2025, dự kiến sẽ diễn ra Phiên họp lần thứ 42 của Ủy ban liên chính phủ, tập trung vào việc tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt thúc đẩy thực hiện các dự án mới mang lại lợi ích chung.

Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba và Việt Nam được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh lịch sử của mỗi quốc gia và đặc điểm phát triển riêng ở mỗi nước. Cả hai nước đều nhất trí về vai trò của Đảng Cộng sản như một lực lượng tiên phong tổ chức, lãnh đạo nhân dân, dựa trên chủ nghĩa Marx và đường lối sáng tạo của những người đi trước. Người lao động và nhân dân được công nhận là lực lượng chính yếu tạo nên thay đổi cho xã hội, hướng đến sự thịnh vượng, công bằng xã hội và phát triển. Hai nước cùng chia sẻ quan điểm chung về đấu tranh vì độc lập, chủ quyền, bình đẳng và quyền tự quyết, đồng thời cam kết tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, bao gồm toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Cuba và Việt Nam đã chứng minh rằng việc xây dựng chủ nghĩa xã hội là khả thi, nơi cả hai Đảng và Nhà nước luôn nỗ lực đặt con người và việc đảm bảo đầy đủ quyền lợi của họ ở vị trí trung tâm. Chúng tôi ngưỡng mộ những thành công kinh tế và xã hội của Việt Nam trong công cuộc Đổi Mới, đây là minh chứng rõ ràng cho sự thịnh vượng của xã hội xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào đầu năm 2026, đồng thời đạt được mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Tương tự, Cuba đang thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, mặc dù bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính ngày càng gia tăng từ Mỹ, cũng như việc bị đưa vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố một cách phi lý. Trong bối cảnh đó, Cuba luôn nhận được sự đoàn kết mạnh mẽ từ Việt Nam. Trước những áp bức đó, nhân dân Cuba vẫn đoàn kết vươn lên, tiếp tục hướng đến một xã hội xã hội chủ nghĩa độc lập, chủ quyền, thịnh vượng và bền vững. Điều này đã được thể hiện qua việc hơn nửa triệu người Cuba tuần hành trên các đường phố ở thủ đô La Habana, tạo tiếng vang lớn trên toàn thế giới và cũng nhận được sự quan tâm từ Việt Nam.

Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để tôi cùng sống và trải nghiệm các nghi thức, phong tục đón Tết Nguyên Đán, một dịp lễ rất đặc biệt đối với người Việt Nam. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất vì hòa bình, hoà hợp, đoàn kết và sức khỏe đến nhân dân Việt Nam. Mong rằng năm mới sẽ mang lại nhiều thịnh vượng hơn nữa cho hai đất nước chúng ta, đồng thời củng cố tình hữu nghị đặc biệt giữa Cuba và Việt Nam.

