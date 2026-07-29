Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung với ông Kestutis Budrys, Bộ trưởng Ngoại giao Litva. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Kestutis Budrys thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của phía Litva trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, nhất là nhằm triển khai những thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đạt được sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Litva Gitanas Nauseda đến Việt Nam vào tháng 6/2025 và trước thềm 35 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Litva, đối tác truyền thống hữu nghị và quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu và Baltic.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy và tạo động lực mới cho quan hệ song phương; nhấn mạnh hai bên cần phát huy hiệu quả các thỏa thuận hợp tác hiện có, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa như công nghệ tài chính (fintech), phát triển hạ tầng số, an ninh mạng, logistics, năng lượng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với ông Kestutis Budrys Bộ trưởng Ngoại giao Litva. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Hai nước cũng cần sớm hoàn thành việc đàm phán để ký kết các hiệp định tránh đánh thuế hai lần, miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ, tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy giao thương trong các lĩnh vực kinh tế, lao động; đồng thời, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Kestutis Budrys đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và nhấn mạnh vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế; khẳng định Litva coi trọng và mong muốn làm sâu sắc quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Litva tại khu vực Đông Nam Á; khẳng định Litva sẵn sàng là cầu nối cho Việt Nam vào khu vực Baltic, châu Âu; đề nghị hai bên tăng cường vai trò “cửa ngõ” nhằm gắn kết hơn nữa giữa hai khu vực ASEAN và EU.

Bộ trưởng Ngoại giao Litva nhất trí việc hai Bộ Ngoại giao tiếp tục là đầu mối kết nối, phối hợp triển khai các nội hàm hợp tác; mong muốn duy trì các cơ chế trao đổi, tham vấn thường xuyên giữa hai Bộ; cảm ơn Việt Nam đã mở cửa thị trường cho thịt gà, cá và trứng của Litva và đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận nhằm đưa các mặt hàng tiêu biểu khác của hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Hai bên nhấn mạnh triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, văn hóa, giáo dục, đào tạo. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Litva tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực Litva có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ tài chính, vật lý laser, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng.

Cũng tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tăng cường hợp tác tại Liên hợp quốc, trong khuôn khổ ASEAN - EU...; ủng hộ chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế trong giải quyết các thách thức truyền thống và phi truyền thống. Hai Bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)./.