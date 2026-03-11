Việt Nam coi trọng tham gia và hợp tác với UNESCO

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh gặp và làm việc với Ngài Khaled El-Enany, Tổng Giám đốc UNESCO. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tham gia và hợp tác với UNESCO, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của UNESCO. Đại sứ nhấn mạnh UNESCO là một tổ chức rất gần gũi với người dân Việt Nam, thể hiện qua nhiều chương trình hợp tác thiết thực và hiệu quả trong nhiều năm qua. Bên cạnh hợp tác về văn hóa, Đại sứ nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác với UNESCO cả về giáo dục, khoa học và thông tin - truyền thông. Đại sứ đồng thời bày tỏ cảm ơn UNESCO đã kịp thời hỗ trợ Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trong năm 2025. Để ứng phó tốt hơn với các thách thức to lớn hiện nay và tăng hiệu quả hoạt động của UNESCO, Đại sứ khẳng định Việt Nam ủng hộ và tích cực tham gia sáng kiến của Tổng Giám đốc về cải tổ UNESCO (sáng kiến UNESCO80).

Chia sẻ về các ưu tiên của Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng hành và ủng hộ của UNESCO đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị Khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long và các hồ sơ đề cử của Việt Nam trong năm 2026 và 2027, trong đó có hồ sơ Mo Mường đề cử danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Vũ Quang đề cử danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới, Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê đề cử danh hiệu Di sản thế giới.

Đại sứ nhắc lại lời mời Tổng Giám đốc UNESCO thăm Việt Nam trong năm 2026 để cùng kỷ niệm một dấu mốc hết sức quan trọng, đó là 50 năm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO (1976-2026). Đại sứ cũng cảm ơn Tổng Giám đốc UNESCO đã ủng hộ sáng kiến Thập kỷ quốc tế Văn hóa vì phát triển bền vững do Việt Nam tiên phong đề xuất. Nhân dịp này, Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn có công dân Việt Nam được bổ nhiệm ở những vị trí cao tại Ban Thư ký UNESCO.

Về phần mình, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa UNESCO và Việt Nam, vui vẻ nhận lời mời thăm Việt Nam để hội kiến và gặp các nhà lãnh đạo của Việt Nam, tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác giữa UNESCO và Việt Nam, làm việc với Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam và khu vực tư nhân để thảo luận sâu hơn về các hoạt động hợp tác, trong đó có việc ký Bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam - UNESCO giai đoạn 2026-2030.

Tổng Giám đốc UNESCO tái khẳng định sự ủng hộ của ông đối với sáng kiến do Việt Nam đề xuất về Thập kỷ quốc tế Văn hóa vì phát triển bền vững; nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa đối với hòa bình và phát triển, đặc biệt trong bối cảnh nhiều cuộc chiến tranh và xung đột đang diễn ra trên thế giới. Đối với hồ sơ bảo tồn và phát huy giá trị Khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long và các hồ sơ đề cử ghi danh của Việt Nam, Tổng Giám đốc khẳng định UNESCO sẽ đồng hành và hỗ trợ tối đa trên cơ sở các quy định liên quan.

Về công cuộc cải tổ UNESCO, Tổng Giám đốc nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy theo hướng minh bạch, hiệu quả và tăng cường đối thoại nhằm tạo đồng thuận với các quốc gia thành viên.

Cuộc gặp diễn ra trong không khí cởi mở, xây dựng, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO, đồng thời gợi mở nhiều ý tưởng mới nhằm phát huy hơn nữa vai trò và đóng góp của UNESCO trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững trên thế giới./.