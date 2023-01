Việt Nam chung tay thúc đẩy hợp tác quốc tế về bình đẳng giới

Đại sứ Lê Thị Hồng Vân (hàng trước, thứ sáu từ phải sang), Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tham dự Đối thoại và cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự sự kiện có bà Audrey Azoulay - Tổng Giám đốc UNESCO, bà Tamara Rastovac Siamashivili - Chủ tịch Hội đồng chấp hành UNESCO, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do ngôn luận và biểu đạt, Đại diện Hội đồng Tư vấn cấp cao của Tổng Thư ký LHQ về chủ nghĩa đa phương hiệu quả, cùng đông đảo các đại sứ, đại diện thường trực các nước bên cạnh UNESCO, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, chuyên gia và đại diện mạng xã hội Twitter, Facebook…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm với tư cách diễn giả chính đại diện cho khu vực châu Á -Thái Bình Dương, Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, đã khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam phát huy cao độ vai trò và tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao địa vị phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; vai trò và đóng góp của phụ nữ cũng luôn được đề cao trong các tiến trình và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Đại sứ Lê Thị Hồng Vân nhấn mạnh trong lĩnh vực chính trị - đối ngoại, vai trò của phụ nữ Việt Nam ngày càng được khẳng định, nhiều phụ nữ Việt Nam đã và đang nắm giữ những trọng trách, cương vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước như Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, một số vị trí Bộ trưởng, đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các cơ quan, tổ chức làm công tác đối ngoại, góp phần không nhỏ vào sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước. Đặc biệt nhiều người đã tham gia rất xuất sắc, rất hiệu quả vào các hoạt động giữ gìn hòa bình của LHQ với tỷ lệ cao hơn mục tiêu mà tổ chức này đề ra, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân các nước trên thế giới.

Theo báo cáo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế thế giới về Khoảng cách giới năm 2022, Việt Nam đạt 0,705 trên thang điểm từ 0 đến 1 về chỉ số chênh lệch giới, xếp thứ 83 trong số 146 quốc gia, tăng 4 bậc so với năm 2021.

Đại sứ Lê Thị Hồng Vân cũng chia sẻ những sáng kiến và nỗ lực của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 41, triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều sáng kiến quan trọng trong tăng cường hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Đồng thời, bà cũng chia sẻ, việc nâng cao vai trò và đóng góp của các nhà ngoại giao nữ là một trọng tâm xây dựng ngành ngoại giao Việt Nam. Với tỷ lệ hơn 45%, cán bộ nữ ngoại giao chiếm một vị trí rất quan trọng trong tất cả các hoạt động của bộ. Tỷ lệ nữ tham gia công tác quản lý, lãnh đạo cấp vụ trở lên ở mức cao hơn tỷ lệ trung bình của các bộ, ngành trung ương, khẳng định sự trưởng thành của nữ cán bộ ngoại giao Việt Nam.