Việt Nam chúc mừng những thành tựu Lào đạt được trong 48 năm qua

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith (phải) tiếp Đại sứ Nguyễn Bá Hùng. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã tặng lẵng hoa tươi thắm và chúc mừng những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã đạt được trong 48 năm qua, trong đó có sự đóng góp của Bộ Ngoại giao Lào cho sự phát triển của đất nước Lào. Đại sứ bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước trong thời gian qua ngày càng được củng cố và tăng cường, nhất là các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại có nhiều khởi sắc so với năm 2022 do có sự nỗ lực của cả hai bên, sự tích cực của Chính phủ Lào trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng chia sẻ với những khó khăn của Lào trong thời gian qua và cho rằng đây là xu thế chung trong quá trình phát triển của các nước, trong đó có Lào và Việt Nam; bày tỏ tin tưởng Lào sẽ vượt qua khó khăn và bước vào giai đoạn phát triển. Đại sứ nhấn mạnh các lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh, tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ nhau để hai nước cùng phát triển, không tụt hậu so với các nước khác; khẳng định Việt Nam sẽ luôn bên cạnh, cùng phối hợp, giúp đỡ để Lào hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasit bày tỏ nhất trí với đánh giá của Đại sứ Nguyễn Bá Hùng về những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam nói chung và những kết quả thiết thực trong hợp tác kinh tế, đầu tư. Đặc biệt trong năm 2023, hai nước đã phối hợp chặt chẽ giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith bày tỏ sự biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sự ủng hộ, giúp đỡ về mọi mặt, nhất là trong bối cảnh Lào đang gặp khó khăn về kinh tế, tài chính và chuẩn bị đảm nhận trọng trách Chủ tịch ASEAN; khẳng định với những kinh nghiệm tổ chức thành công trong Năm Chủ tịch ASEAN 2005 và 2016, sự chuẩn bị kỹ lưỡng hiện nay cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam và các nước khác, chắc chắn Lào sẽ đảm nhiệm thành công năm Chủ tịch ASEAN 2024.

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng sẽ dẫn đầu Đại sứ quán Việt Nam đến chúc mừng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhân 48 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào./.