Việt Nam chính thức trở thành quốc gia liên kết của IEA

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh cùng Giám đốc Điều hành Cơ quan năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol (đứng giữa); Chủ tọa Hội nghị Bộ trưởng IEA, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khí hậu và Tăng trưởng xanh Hà Lan Sophie Hermans (thứ hai từ trái sáng); cùng đại diện của Brasil (ngoài cùng bên trái) và Colombia (ngoài cùng bên phải). Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh quyết định của IEA là minh chứng rõ nét, ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ và quyết tâm cao của Việt Nam trong hành trình chuyển dịch năng lượng và hành động vì khí hậu toàn cầu. Việc gia nhập IEA đặc biệt quan trọng khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, kiên định với mục tiêu trung hòa carbon và chuyển đổi năng lượng xanh.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Cơ quan năng lượng Quốc tế (IEA) năm 2026. Ảnh: TTXVN phát

Khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với tầm nhìn chung trong việc xây dựng một tổ chức năng lượng toàn cầu thực thụ – nơi phản ánh đúng các xu hướng năng lượng mới nổi và cân bằng lợi ích giữa các nước thành viên và nước liên kết, Đại sứ Trịnh Đức Hải tuyên bố Việt Nam sẵn sàng và sẽ đóng góp một cách chủ động, tích cực vào các cuộc đối thoại năng lượng toàn cầu.

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Tiến sĩ Fatih Birol, Giám đốc Điều hành IEA khẳng định các nước thành viên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng với Việt Nam, hướng tới hệ thống năng lượng toàn cầu an toàn, bền vững và giá cả hợp lý. Ông nhấn mạnh Việt Nam – quốc gia hơn 100 triệu dân với tiềm năng điện Mặt Trời, thủy điện, khí đốt cùng triển vọng điện hạt nhân sắp tới – sẽ là thành viên liên kết quan trọng của IEA.

Theo Giám đốc Điều hành IEA, sự kiện này một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đóng góp tích cực vào các đối thoại năng lượng toàn cầu, cùng xây dựng một tương lai năng lượng an toàn, bền vững và thịnh vượng.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải và Giám đốc Điều hành IEA, Fatih Birol. Ảnh: TTXVN phát

Các nước chào mừng Việt Nam được kết nạp thành quốc gia liên kết của IEA. Ảnh: TTXVN phát

IEA là diễn đàn năng lượng hàng đầu thế giới. Đây không chỉ là một tổ chức quốc tế uy tín mà còn là diễn đàn then chốt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng sạch bền vững. Việc trở thành quốc gia liên kết giúp Việt Nam tiếp cận gần hơn với các nguồn lực, phân tích chính sách và kinh nghiệm quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa năng lượng.

Được tổ chức tại Paris vào ngày 18-19/2, Hội nghị Bộ trưởng IEA 2026 quy tụ gần 60 bộ trưởng, lãnh đạo cấp cao từ các quốc gia thành viên và liên kết, cùng sự tham gia đối thoại của hàng chục giám đốc điều hành đến từ các tập đoàn năng lượng và công nghệ hàng đầu thế giới như EDF, TotalEnergies, Shell...

Hội nghị nhằm thống nhất các định hướng chiến lược giúp tăng cường an ninh năng lượng trong kỷ nguyên điện khí hóa, đồng thời đảm bảo quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra an toàn, bền vững và hợp lý về chi phí cho tất cả các quốc gia.

Tại hội nghị lần này, IEA đã chính thức công nhận Colombia trở thành thành viên thứ 33, khởi động quy trình gia nhập nhằm kết nạp Brazil thành thành viên chính thức, đồng thời thông báo Ấn Độ bước vào giai đoạn cuối cùng của tiến trình gia nhập thành viên chính thức./.