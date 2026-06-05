Việt Nam chia sẻ về tầm nhìn và công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, phiên thảo luận có sự tham dự của Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexey Overchuk, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin, Chủ tịch SOM APEC 2026 của Trung Quốc Trần Húc, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC Eduardo Pedrosa và đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp và quỹ đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nga.

Phiên thảo luận “Nga – APEC: Triển vọng hợp tác rộng mở đến năm 2035”. Ảnh: Tâm Hằng, phóng viên TTXVN tại LB Nga

Các đại biểu tập trung trao đổi về vai trò, tiềm năng và định hướng hợp tác của APEC trong bối cảnh kinh tế khu vực và toàn cầu đang thay đổi sâu sắc dưới tác động của chuyển đổi số, biến động nhân khẩu học, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và xu hướng phân mảnh kinh tế. Các diễn giả đánh giá cao vai trò của Diễn đàn APEC trong thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương mở, hỗ trợ hình thành các chuẩn mực hợp tác kinh tế khu vực và đưa châu Á – Thái Bình Dương, hiện chiếm hơn 60% GDP và khoảng 40% dân số toàn cầu, trở thành khu vực năng động hàng đầu thế giới. Các diễn giả cũng trao đổi về những định hướng lớn nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác của APEC trong thời gian tới.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh vai trò của khu vực châu Á – Thái Bình Dương với tư cách là động lực tăng trưởng của kinh tế thế giới trong 3 thập kỷ qua. Theo Thứ trưởng, thành công của khu vực được xây dựng trên nền tảng hội nhập kinh tế, thị trưởng mở, tự do hóa thương mại và đầu tư, đổi mới sáng tạo và cam kết hợp tác. Đánh giá cao những đóng góp của APEC đối với tăng trưởng, kết nối và phát triển bền vững của khu vực, Thứ trưởng cho rằng APEC cần tiếp tục phát huy vai trò là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu, đồng thời tập trung vào 3 ưu tiên lớn đến năm 2035, bao gồm thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do mở; nâng cao khả năng chống chịu của các nền kinh tế và chuỗi cung ứng; tận dụng cơ hội từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh nhằm bảo đảm tăng trưởng bền vững và bao trùm. Trong quá trình đó, APEC cần tăng cường phối hợp với các cơ chế khu vực và toàn cầu, trong đó có Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) và các cơ chế khác nhằm nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực trong ứng phó với các thách thức chung.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng APEC và khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Thứ trưởng chia sẻ, qua 2 lần đăng cai APEC 2006 và 2017, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến về cải cách APEC, phát triển bao trùm về kinh tế, xã hội, phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số... Việt Nam hiện đang dành nguồn lực ưu tiên và tích cực chuẩn bị cho vai trò chủ nhà APEC 2027 và mong muốn phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc, chủ nhà APEC 2026, cũng như các chủ nhà tiếp theo và các thành viên APEC để thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển của khu vực và thế giới, góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn APEC vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp trong khu vực.

Tại cuộc gặp, các đại biểu đánh giá cao vai trò, tầm nhìn và sự chuẩn bị chủ động của Việt Nam cho Năm APEC 2027, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng vào thúc đẩy đối thoại, liên kết kinh tế và hợp tác vì một châu Á – Thái Bình Dương mở, tự cường và thịnh vượng; đồng thời đánh giá cao sự phát triển năng động, coi Việt Nam là đối tác tiềm năng, nhất là về đầu tư, thương mại và dịch vụ tài chính./.