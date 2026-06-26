Việt Nam cập nhật tiến trình chuẩn bị đàm phán tham gia Hiệp định Công nghệ thông tin mở rộng (ITA2)

Đoàn chủ tịch Uỷ ban Các bên tham gia Hiệp định Công nghệ thông tin mở rộng (ITA2). Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại phiên họp, ông Phạm Quang Huy - Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva - đã cập nhật những tiến triển mới kể từ khi Việt Nam chính thức thông báo dự định tham gia Hiệp định ITA2 tại phiên họp không chính thức của Uỷ ban vào ngày 15/4. Theo đó, trong tháng 7/2026, Ban Thư ký WTO sẽ triển khai hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ ngành liên quan của Việt Nam trong quá trình dự thảo Biểu cam kết tham gia Hiệp định.

Trước đó, Việt Nam đã có công hàm gửi Tổng Giám đốc WTO và các Uỷ ban liên quan tại WTO đề nghị khởi động tiến trình đàm phán tham gia Hiệp định ITA2.



Tại phiên họp, đại diện Phái đoàn Việt Nam tái khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò của ITA2 trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại các sản phẩm công nghệ thông tin, góp phần giảm chi phí, nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong thời gian qua, Việt Nam đã chủ động hội nhập và đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trở thành một trung tâm sản xuất và xuất khẩu điện tử, công nghệ cao quan trọng trong khu vực. Trên cơ sở nhận thức rõ lợi ích của việc tham gia sâu rộng hơn vào các khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực này, Việt Nam đã quyết định khởi động tiến trình đàm phán gia nhập Hiệp định ITA2. Đây là bước đi thể hiện tinh thần chủ động của Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam vào hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ của WTO.

Các thành viên đã bày tỏ hoan nghênh quyết định tham gia ITA2 của Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Các thành viên, bao gồm Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Canada, Australia, Singapore, Hong Kong- Trung Quốc, Đài Bắc – Trung Quốc, Thái Lan, Thuỵ Sĩ đã bày tỏ hoan nghênh quyết định tham gia ITA2 của Việt Nam và đánh giá cao những tiến triển đạt được kể từ phiên họp tháng 4. Các thành viên nhận định Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng sản phẩm IT toàn cầu, đồng thời coi việc Việt Nam tham gia ITA2 là một cột mốc có ý nghĩa quan trọng. Các thành viên này khẳng định sẵn sang hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình đàm phán sắp tới. Chủ tịch Uỷ ban cũng ghi nhận và đánh giá cao quyết định tham gia Hiệp định ITA2 của Việt Nam đồng thời bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ sớm có bước tiến thực chất trong tiến trình đàm phán gia nhập Hiệp định.



Cũng tại phiên họp, ông Phạm Quang Huy khẳng định Việt Nam sẽ tham gia tiến trình đàm phán ITA2 với tinh thần xây dựng, trách nhiệm và hợp tác, đồng thời mong muốn tiếp tục duy trì trao đổi, tham vấn chặt chẽ với các thành viên trong thời gian tới./.