Việt Nam-Campuchia phối hợp hiệu quả trong phòng, chống tội phạm ma túy

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Khing Sarat, Cục trưởng Cục Chống ma túy, Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) cho biết, hợp tác về phòng, chống tội phạm ma túy giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả. Trong năm 2022, C04 Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Cục Chống ma túy, Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia phá 4 chuyên án điển hình, trong đó đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã nguy hiểm, cầm đầu nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn vào Việt Nam. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng này khai nhận đã vận chuyển trót lọt vào Việt Nam hàng tấn ma túy. Bên cạnh đó, Công an 10 tỉnh tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia phát hiện, bắt giữ trên 2.000 vụ, hơn 3.000 đối tượng. Đây là những minh chứng điển hình cho sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng hai nước trong năm qua.

Lấy ví dụ về chuyên án bắt giữ “bà trùm” Vũ Hoàng Oanh (hay thường gọi là Oanh “Hà”, 65 tuổi, quê quán Hải Phòng, chị gái Dung 'Hà' - trùm giang hồ trong vụ án Năm Cam), Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cho biết: “Nếu không có sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai bên và sự quyết liệt của các lực lượng chức năng Campuchia thì rất khó khăn khi truy bắt đối tượng”. Đối tượng Oanh bị C04 ra quyết định truy nã đặc biệt từ năm 2018 về tội mua bán trái phép chất ma túy, có lệnh truy nã quốc tế của Interpol. Theo nguồn tin trinh sát, Oanh “Hà” trốn sang Campuchia, lấy tên giả và làm hộ chiếu giả, điều hành đường dây mua bán hàng tấn ma túy từ khu vực "Tam giác vàng" đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Tháng 6/2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước ngoài và lực lượng chống ma túy của Campuchia truy bắt “ông trùm” Nguyễn Văn Thơm, kẻ đã “tuồn” hơn 200 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Từ chuyên án này, Công an lần ra manh mối của “bà trùm” Vũ Hoàng Oanh. Sau một thời gian dài trinh sát, ngày 23/9, C04 phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài, lực lượng chống ma túy của Campuchia bắt giữ Oanh “Hà” và 3 đối tượng bị truy nã khác.

Theo Trung tướng Khing Sarat, Cục trưởng Cục Chống ma túy, Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, công tác trao đổi thông tin giữa 2 bên ở cấp quốc gia và cấp địa phương thời gian qua đạt nhiều hiệu quả, giúp các cơ quan chức năng của Campuchia mở nhiều đợt truy quét thành công, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, tịch thu nhiều loại ma túy.

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại địa bàn phía Nam, đặc biệt trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia đã thống nhất đề ra nhiều giải pháp cụ thể.

Trung tướng Khing Sarat cho biết, Campuchia tiếp tục đẩy nhanh biện pháp điều tra các vụ án lớn, truy xét những đối tượng chủ mưu cầm đầu còn lẩn trốn để xử lý tận gốc; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng hành vi rửa tiền từ buôn bán ma túy. Đồng thời, tăng cường biện pháp quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu hóa chất, không để lọt vào tay bọn tội phạm sản xuất ma túy.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, hai bên sẽ đẩy nhanh việc chia sẻ thông tin thường xuyên, chính xác, kịp thời về tội phạm ma túy có liên quan đến hai nước thông qua đường dây nóng đã thiết lập giữa hai nước và các Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) đặt tại các tỉnh đối biên. Thời gian tới, C04 sẽ phối hợp với lực lượng Công an quốc gia Campuchia trong việc xác lập chuyên án về ma túy để đấu tranh chung, phối hợp bắt giữ các đối tượng truy nã. Hiện nay còn khoảng 16 đối tượng truy nã nghi lẩn trốn tại Campuchia.

Liên quan tới tình hình tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng C04 cho biết, nguồn ma túy chủ yếu từ khu vực "Tam giác vàng" qua Campuchia thẩm lậu qua tuyến biên giới vào Việt Nam, một phần ma túy tiêu thụ trong nước (cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh - địa bàn tiêu thụ lớn), một phần được vận chuyển đi các nước, vùng lãnh thổ thứ ba như Australia, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản…

Thời gian qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng người nước ngoài (chủ yếu là người Đài Loan - Trung Quốc) lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập và những kẽ hở trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu với danh nghĩa là du lịch, thăm thân, đầu tư kinh doanh… móc nối với các đường dây trong nước thành lập doanh nghiệp, công ty "bình phong" để sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy./.