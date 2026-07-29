Việt Nam - Campuchia nhất trí thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu phát triển của Campuchia thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), sự điều hành của Chính phủ và vai trò giám sát của Thượng viện, Quốc hội, đất nước Campuchia sẽ tiếp tục phát triển hòa bình, ổn định và phồn vinh.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary bày tỏ vui mừng lần thứ hai thăm chính thức Việt Nam; bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Hun Manet và các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia tới Thủ tướng Lê Minh Hưng và Lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc của Việt Nam, coi thành tựu của Việt Nam là thành tựu của Campuchia và cũng là kinh nghiệm quý báu cho Campuchia trên chặng đường phát triển đất nước; đánh giá cao các cuộc gặp giữa hai Thủ tướng hai nước bên lề các Hội nghị đa phương và gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet đã góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng.

Hai bên khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai nước; đồng thời bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua. Tin cậy chính trị được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương CPP, cùng Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào (2/2026); hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng và mang lại nhiều lợi ích thực chất cho người dân.

Hai bên trao đổi các biện pháp cụ thể, thời hạn rõ ràng nhằm triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững, trong đó chú trọng duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên; tiếp tục đưa hợp tác quốc phòng - an ninh đi vào chiều sâu, tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; kiên trì nguyên tắc không để bất kỳ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; đẩy mạnh công tác phân giới, cắm mốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người gốc Việt sinh sống ổn định, được bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực giao thông, cơ sở hạ tầng, viễn thông, tài chính - ngân hàng; phối hợp hoàn thiện cơ chế hợp tác mới nhằm liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế; thúc đẩy kết nối tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài và Bavet - Phnom Penh; đẩy nhanh sửa đổi và ký mới các Hiệp định nhằm tạo thuận lợi cho giao thương và quản lý biên giới; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2027), coi đây là mốc son lịch sử trong quan hệ hai nước và đẩy mạnh tuyên truyền cho thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đáp lại đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Campuchia về tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư từ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chia sẻ thêm về kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đề ra nhiều chính sách, nghị quyết đổi mới mô hình phát triển, trong đó lấy đổi mới sáng tạo là nền tảng và hoàn toàn nhất trí đây là lĩnh vực tiềm năng mà hai bên có thể bổ sung cho nhau, đồng thời nhất trí khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư sang Campuchia.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong; duy trì trao đổi về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm; phối hợp củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Nhân dịp này, qua Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Thủ tướng Hun Manet và các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Campuchia./.