Việt Nam - Campuchia hợp tác xây dựng đường biên giới

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định: Việc vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác hai địa phương vừa là trách nhiệm chính trị vừa là yêu cầu từ thực tiễn phát triển. Đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh của mỗi bên. Với nền tảng đã được xây dựng, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri sẽ tiếp tục mở rộng theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn, từ an sinh xã hội, phát triển khu vực biên giới đến giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối thế hệ trẻ; qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương.

Ông Kong Kimny, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Mondulkiri, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Mondulkiri, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri nhấn mạnh: Thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2026, Mặt trận 2 tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai địa phương trên nhiều lĩnh vực; đồng thời gìn giữ và phát triển mối quan hệ tốt đẹp thông qua hoạt động trao đổi thông tin, tổ chức các sự kiện ngoại giao. Nhận thức của quần chúng nhân dân cũng được nâng cao, góp phần đập tan âm mưu của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Mondulkiri ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Mondulkiri đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trong giai đoạn mới. Theo đó, hai địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ và cư dân vùng biên giới, về ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia và hai địa phương; đấu tranh, phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Trong giai đoạn mới, Mặt trận hai tỉnh tích cực vận động nhân dân vùng biên giới chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp về biên giới của mỗi nước; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng biên phòng, quân sự, công an hai bên trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc. Hai bên cùng tạo điều kiện thuận lợi và vận động nhân dân giúp đỡ trong công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Ngoài ra, hai tỉnh tích cực vận động các nguồn lực hợp pháp để triển khai các hoạt động nhân đạo song phương, hỗ trợ khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo vùng biên giới; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình học bổng, đào tạo nguồn nhân lực và tập huấn chuyên môn trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh. Hai địa phương cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đôi bên hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế cửa khẩu, trao đổi hàng hóa nông sản và thúc đẩy các tour - tuyến du lịch kết nối.

Tỉnh Đắk Lắk có gần 72 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Mondulkiri với 4 xã biên giới là: Buôn Đôn, Ia R'vê, Ia Lốp và Ea Bung. Thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Mondulkiri ký kết ngày 15/12/2023 tại thành phố Sen Monorum, hai địa phương đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, qua đó góp phần tạo nên mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia Việt Nam - Campuchia.

Công tác phối hợp bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị đã trở thành phong trào thường xuyên, sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị. Mặt trận các cấp, đặc biệt là các xã biên giới phối hợp với các tổ chức thành viên, lực lượng Biên phòng tập trung tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy chế Biên giới của hai nước. Các cấp mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh Đắk Lắk đã đăng tải hơn 375 tin, bài viết trên trang thông tin điện tử, fanpage về các hoạt động, mô hình, cách làm hay trong thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác; phối hợp tổ chức được 125 buổi tuyên truyền cho hơn 7.530 lượt cán bộ và người dân vùng biên.

Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Mondulkiri chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân vùng biên; vận động cư dân không xâm canh, xâm cư, không săn bắn, khai thác lâm sản trái phép sang địa giới tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh Mondulkiri kịp thời thông báo cho phía Đắk Lắk các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự biên giới để phối hợp giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Qua đó, nhân dân hai bên đã chủ động tương trợ nhau trong sản xuất, trao đổi kinh nghiệm canh tác nông nghiệp và cùng nhau gìn giữ các nét đẹp văn hóa truyền thống./.