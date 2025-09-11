Việt Nam cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Hội đồng Chấp hành UN Women

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Thanh Tuấn - PV TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại tại LHQ, phát biểu khai mạc phiên họp, bà Sima Sami Bahous - Giám đốc điều hành UN Women nhấn mạnh vai trò tiên phong của cơ quan này trong thúc đẩy bình đẳng giới trên toàn cầu, khẳng định phụ nữ và trẻ em gái không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là lực lượng kiến tạo hòa bình bền vững.

Bà Sima Bahous giới thiệu Kế hoạch Chiến lược của UN Women giai đoạn 2026-2028, đặt trọng tâm vào 3 mục tiêu: hoàn thiện khung pháp lý về bình đẳng giới, củng cố trách nhiệm thể chế thông qua tăng cường nguồn lực và dữ liệu, mở rộng quyền năng lãnh đạo và cơ hội tiếp cận cho phụ nữ. Bà nhấn mạnh việc thực hiện Kế hoạch được tiến hành cùng quá trình cải tổ hệ thống phát triển LHQ (UN80), đảm bảo phát huy vai trò của UN Women, đồng thời thích ứng hiệu quả với thách thức toàn cầu và nguồn lực hạn chế.