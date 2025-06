Việt Nam cam kết chung tay trong nỗ lực bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu tại phiên thảo luận về hòa bình ở châu Phi. Ảnh: Hoài Thanh - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tham gia phát biểu tại phiên họp có đại diện của Ban Thư ký LHQ, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và đại diện của hơn 90 quốc gia thành viên, thể hiện sự quan tâm cao của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này. Trình bày báo cáo mới nhất của Tổng Thư ký LHQ về Trẻ em và xung đột vũ trang, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Virginia Gamba nhấn mạnh năm 2024 chứng kiến số lượng vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em với hơn 41.000 vụ việc, tăng 25% so với năm 2023 và là mức cao nhất kể từ khi cơ chế giám sát và báo cáo của LHQ về trẻ em trong xung đột vũ trang được thiết lập năm 2005.

Đại diện các nước đều bày tỏ lo ngại trước tình trạng gia tăng các vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em, đặc biệt là số vụ bạo lực tình dục và sử dụng vũ khí nổ tại các khu vực đông dân cư. Các đại biểu kêu gọi tất cả các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế và các nghị quyết của HĐBA, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hỗ trợ nhân đạo, tăng nguồn lực cho các chương trình bảo vệ trẻ em và hỗ trợ tái hòa nhập cho các em bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Phát biểu tại Phiên thảo luận mở, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ khẳng định Việt Nam lên án mọi hành vi bạo lực đối với trẻ em và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các vi phạm quyền trẻ em trong xung đột vũ trang. Đại sứ nhấn mạnh phòng ngừa phải là ưu tiên hàng đầu, nhất là giải quyết gốc rễ của xung đột và giảm thiểu các rủi ro bạo lực đối với trẻ em. Việt Nam đề cao việc lồng ghép bảo vệ trẻ em vào mọi giai đoạn của các tiến trình hòa bình và coi đó là trọng tâm của các hoạt động gìn giữ hòa bình. Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhắc lại những đóng góp quan trọng của Việt Nam liên quan đến trẻ em trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực HĐBA 2020-2021 như thúc đẩy thông qua Nghị quyết 2573 về bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu với người dân trong xung đột, Tuyên bố Chủ tịch về khắc phục hậu quả bom mìn và chủ trì các thảo luận liên quan đến bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong xung đột vũ trang.

Chiều 25/6, Đại sứ Đỗ Hùng Việt cũng đã tham dự Phiên thảo luận chuyên đề cấp cao về các khía cạnh đa chiều của hòa bình, an ninh tại châu Phi và tương lai của hoạt động gìn giữ hòa bình do Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 79 chủ trì. Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ nhấn mạnh LHQ cần giữ vai trò trung tâm thúc đẩy hòa bình bền vững ở châu Phi; tăng cường hợp tác chiến lược, hiệu quả; lấy con người và cộng đồng làm trung tâm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của các mối đe dọa. Trưởng Phái đoàn Việt Nam đề nghị xây dựng cơ chế đánh giá, nâng cao hiệu quả gìn giữ hòa bình; đảm bảo tài chính bền vững cho hoạt động hòa bình của LHQ và các sáng kiến do Liên minh châu Phi (AU) lãnh đạo. Đại sứ khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữacho nỗ lực gìn giữ hòa bình của LHQ tại châu Phi.

Cũng trong ngày 25/6, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã tham dự và phát biểu tại Phiên đối thoại không chính thức về Kỷ niệm 80 năm Hiến chương LHQ do Đại sứ Singapore, thay mặt các nước thuộc Diễn đàn của các nước nhỏ (FOSS), chủ trì tổ chức./.