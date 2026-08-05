Việt Nam bàn giao gạo sản xuất tại Cuba cho đối tác

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, đây là lô gạo đầu tiên được TBAgri bàn giao cho đối tác Cuba, đánh dấu kết quả của vụ sản xuất quy mô lớn đầu tiên trong khuôn khổ dự án chung về sản xuất lúa gạo “TBAgri kết nối Việt Nam-Cuba”.

Đại diện hai bên ký biên bản bàn giao gạo. Ảnh: Việt Hùng - PV TTXVN tại Cuba

Phát biểu tại lễ ký biên bản bàn giao gạo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba, Telce Abdel González Morena, tái khẳng định cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nông nghiệp của Việt Nam đang hoạt động tại Cuba nói chung và đối với TBAgri nói riêng; đồng thời bày tỏ mong muốn TBAgri tiếp tục mở rộng diện tích canh tác tại Cuba, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho Cuba.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long đánh giá đây là một thành quả mới trong hợp tác nông nghiệp giữa các doanh nghiệp của hai nước, qua đó tăng cường tình anh em, tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba.

Bà Trần Thùy Dung, Giám đốc TBAgri cho biết, từ những hạt giống Việt - OM5451 đầu tiên được gieo xuống cánh đồng Yara đến những bao gạo được bàn giao là hành trình của sự đồng hành giữa đội ngũ kỹ thuật của công ty và đối tác Cuba. Khả năng thích nghi của giống lúa cũng quá trình hoàn thiện kỹ thuật canh tác đã mang lại những kết quả tích cực ngay trong vụ sản xuất đầu tiên./.