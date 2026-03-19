Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm

Phiên thảo luận chuỗi cung ứng nông nghiệp trong khuôn khổ Diễn đàn kết nối thương mại và đầu tư Australia – Việt Nam. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Chương trình Kết nối Thương mại giữa Australia và khu vực Đông Nam Á (A-SEABX), kéo dài từ ngày 16 - 20/3. Đây là một trong những đoàn doanh nghiệp nông nghiệp, thực phẩm lớn nhất của Australia đến Việt Nam gần đây, thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp Australia trong việc đa dạng hóa quan hệ hợp tác, đặc biệt là mở rộng kết nối với thị trường Việt Nam.

Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, quan hệ song phương giữa Australia và Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024 đã đánh dấu bước tiến quan trọng, đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới.

Theo bà Sarah Hooper, Australia cam kết tiếp tục xây dựng mối quan hệ tích cực, bền vững với Việt Nam, đồng thời thúc đẩy gắn kết kinh tế thông qua Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040. Hai nước hiện không chỉ có nền tảng ngoại giao vững chắc mà còn là đối tác thương mại quan trọng của nhau. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 23 tỷ AUD, đưa mỗi nước trở thành đối tác thương mại lớn thứ 11 của nhau. Hai quốc gia cũng cùng tham gia các hiệp định thương mại tự do lớn gồm Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Qua đó giúp hơn 95% hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan.

Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin quan hệ hợp tác Việt Nam - Australia tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN

Trong lĩnh vực nông nghiệp, bà Sarah Hooper cho biết, Việt Nam là thị trường lớn thứ 7 của Australia đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, với kim ngạch đạt 2,6 tỷ AUD trong năm 2025. Sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương trong thời gian qua.

Đánh giá về tiềm năng thị trường, doanh nghiệp Australia nhận định Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á, với tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng, nhu cầu thực phẩm chất lượng cao, an toàn và có khả năng truy xuất nguồn gốc ngày càng lớn. Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Australia trong các lĩnh vực như thịt, hải sản, sữa, rau quả, rượu vang và thực phẩm chế biến.

Ở lĩnh vực sản xuất, Việt Nam đang hiện đại hóa ngành nông nghiệp - thực phẩm theo hướng giá trị gia tăng cao, tuân thủ tiêu chuẩn và thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như các tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó mở ra dư địa hợp tác trong chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư.

Quá trình chuyển đổi nhanh chóng này đang thúc đẩy nhu cầu đối với nguồn giống chất lượng cao, ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi, các phương pháp quản lý sản xuất tiên tiến, giải pháp công nghệ cao và hệ thống truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, các cơ hội đầu tư vào cơ sở chế biến tiên tiến và phát triển các cơ sở gia tăng giá trị cũng đang được mở ra.