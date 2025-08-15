Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và giáo dục

Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách các bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia, ông Nguyễn Thanh Tùng, phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Thanh Tú - PV TTXVN tại Australia

Tham dự buổi tọa đàm có Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách các bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia, ông Nguyễn Thanh Tùng; Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia, bà Trần Thị Thanh Mỹ; Chủ tịch UBND Thành phố Huế, ông Nguyễn Văn Phương; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên, ông Lò Văn Phương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Minh Lâm; Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, ông Nguyễn Đồng Trung; cựu Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Andrew Goledzinowski; Phó Giám đốc nhóm Giao dịch Đầu tư Đông Nam Á thuộc Ủy ban Thương mại và Đầu tư Australia, bà Alana Kunz; cùng đại diện của nhiều doanh nghiệp hai nước như Công ty Thành Thành Công Tây Ninh Sugarcane, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn-Huế, Công ty Phương Nam Panel, Công ty Chandoline Construction, Công ty Sapphire Links Global và Công ty Pistis Group (Australia)…

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ buổi tọa đàm là minh chứng rõ nét cho tầm quan trọng của đối ngoại địa phương - một kênh kết nối trực tiếp, linh hoạt và hiệu quả về thế mạnh của từng địa phương Việt Nam với các đối tác quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đối ngoại địa phương không chỉ mở rộng thị trường và thu hút đầu tư, mà còn mang lại những dự án hợp tác cụ thể gắn với nhu cầu hợp tác của mỗi bên.

Ông Nguyễn Thanh Tùng khẳng định với vai trò là cầu nối hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Australia, trong chức năng và nhiệm vụ của mình, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney cam kết hỗ trợ tối đa để kết nối các đối tác Australia với các địa phương của Việt Nam trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, tạo điều kiện để các ý tưởng hợp tác sớm trở thành các dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm và thiện chí của cả hai phía, cùng sự đồng hành của các cơ quan đại diện ngoại giao, mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và các đối tác Australia, đặc biệt là tại bang New South Wales, sẽ tiếp tục phát triển thực chất, bền vững và hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự thịnh vượng chung cũng như cho mối Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia.