Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và giáo dục
Tham dự buổi tọa đàm có Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách các bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia, ông Nguyễn Thanh Tùng; Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia, bà Trần Thị Thanh Mỹ; Chủ tịch UBND Thành phố Huế, ông Nguyễn Văn Phương; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên, ông Lò Văn Phương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Minh Lâm; Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, ông Nguyễn Đồng Trung; cựu Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Andrew Goledzinowski; Phó Giám đốc nhóm Giao dịch Đầu tư Đông Nam Á thuộc Ủy ban Thương mại và Đầu tư Australia, bà Alana Kunz; cùng đại diện của nhiều doanh nghiệp hai nước như Công ty Thành Thành Công Tây Ninh Sugarcane, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn-Huế, Công ty Phương Nam Panel, Công ty Chandoline Construction, Công ty Sapphire Links Global và Công ty Pistis Group (Australia)…
Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ buổi tọa đàm là minh chứng rõ nét cho tầm quan trọng của đối ngoại địa phương - một kênh kết nối trực tiếp, linh hoạt và hiệu quả về thế mạnh của từng địa phương Việt Nam với các đối tác quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đối ngoại địa phương không chỉ mở rộng thị trường và thu hút đầu tư, mà còn mang lại những dự án hợp tác cụ thể gắn với nhu cầu hợp tác của mỗi bên.
Ông Nguyễn Thanh Tùng khẳng định với vai trò là cầu nối hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Australia, trong chức năng và nhiệm vụ của mình, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney cam kết hỗ trợ tối đa để kết nối các đối tác Australia với các địa phương của Việt Nam trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, tạo điều kiện để các ý tưởng hợp tác sớm trở thành các dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía.
Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm và thiện chí của cả hai phía, cùng sự đồng hành của các cơ quan đại diện ngoại giao, mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và các đối tác Australia, đặc biệt là tại bang New South Wales, sẽ tiếp tục phát triển thực chất, bền vững và hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự thịnh vượng chung cũng như cho mối Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia.
Chia sẻ tại tọa đàm, cựu Đại sứ Andrew Goledzinowski cho biết Australia và Việt Nam là những đối tác thương mại lớn của nhau. Với việc giao thương giữa hai nước ngày càng phát triển, ông tin tưởng trong tương lai, kim ngạch thương mại, xuất khẩu và đầu tư hai chiều sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.
Nhận định Việt Nam là một quốc gia đang phát triển nhanh chóng, cựu Đại sứ Goledzinowski cho biết ông đánh giá cao tầm quan trọng của việc đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các ngành mũi nhọn như công nghệ, giáo dục, nông nghiệp, năng lượng… Ông dự báo trong vài năm tới, Việt Nam có thể thay thế Ấn Độ trở thành nơi thu hút các công ty công nghệ thông tin.
Tại buổi tọa đàm, các lãnh đạo của thành phố Huế, tỉnh Điện Biên và tỉnh Tây Ninh đã giới thiệu thế mạnh và năng lực của mình, khám phá các cơ hội hợp tác với các đối tác Australia, coi đây là nền tảng để kết nối mạng lưới, trao đổi kiến thức và làm nổi bật tầm quan trọng ngày càng tăng của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Trong khi đó, đại diện các doanh nghiệp của 3 địa phương cũng đã giới thiệu về doanh nghiệp của mình cũng như nhu cầu hợp tác với các đối tác của “xứ Chuột túi”.
Về phía đại diện các tổ chức và doanh nghiệp Australia, sau khi lắng nghe và xem các video ngắn giới thiệu về tiềm năng phát triển và những ưu thế của thành phố Huế, tỉnh Điện Biên và tỉnh Tây Ninh của Việt Nam, rất nhiều đại biểu đánh giá cao vị thế, vai trò và sự phát triển của Việt Nam nói chung, các địa phương nói riêng.
Bà Alana Kunz - phụ trách tìm kiếm cơ hội đầu tư chiến lược kết nối các nhà đầu tư với các đối tác và thúc đẩy sự tham gia của Australia vào các lĩnh vực tiềm năng cao tại Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam - khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Australia về mặt chính trị, địa lý và thương mại. Giữa hai nước có mối quan hệ chặt chẽ, lâu dài trong nhiều lĩnh vực như an ninh, kinh tế, văn hóa, du lịch..., và trong tương lai có thể tiếp tục thúc đẩy hợp tác bền chặt trong các lĩnh vực năng lượng và nhiều ngành nghề khác nhau. Bà tin tưởng buổi tọa đàm là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Australia gặp gỡ và trao đổi với các nhà lãnh đạo địa phương của Việt Nam nhằm đưa đầu tư và hợp tác song phương lên tầm cao mới.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Sydney, ông Serge Popovic - Giám đốc Công ty C-Coat Insulation Australia Pty Ltd. - bày tỏ ấn tượng trước những tiềm năng và thế mạnh của các địa phương Việt Nam. Ông khẳng định Australia và Việt Nam có nhiều điểm chung có thể hợp tác cùng nhau nhằm nâng tình hữu nghị và cải thiện quan hệ kinh doanh. Đánh giá Việt Nam là trung tâm của Đông Nam Á trong việc phân phối và sản xuất hàng hóa, ông bày tỏ sự yêu mến đặc biệt đối với “đất nước hình chữ S”, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đối với thị trường năng lượng và vấn đề tiết kiệm năng lượng của Việt Nam.
Sở hữu những sản phẩm đặc biệt giúp tiết kiệm năng lượng như cung cấp lớp phủ cách nhiệt đặc biệt lên tường, mái nhà hoặc các đường ống công nghiệp để tiết kiệm năng lượng, ông Popovic bày tỏ mong muốn công ty của ông sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân Việt Nam cải thiện vấn đề năng lượng bằng cách đẩy mạnh hiện diện tại thị trường Việt Nam và hợp tác với một số đối tác địa phương vào thời điểm thích hợp để mở một nhà máy.
Đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của diễn đàn trong việc thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, ông Nigel Palmer - Giám đốc Chính sách cấp cao phụ trách kỹ năng và giáo dục của tổ chức Business New South Wales - cho rằng thế giới đang trải qua bối cảnh mới với nhiều cơ hội. Australia và Việt Nam vốn có truyền thống hợp tác trong lĩnh vực giáo dục thông qua các chương trình liên kết đại học và hiện tại là thời kỳ hai nước có thể mở rộng hợp tác không chỉ trong giáo dục-đào tạo mà cả trong khoa học và đổi mới sáng tạo. Đây thực sự là một cơ hội lớn.
Nhiều du khách quốc tế, đặc biệt là du khách Australia, khi đến thăm các thành phố lớn của Việt Nam đều cảm nhận được sức sống và triển vọng đầy ấn tượng của quốc gia Đông Nam Á này. Đối với Australia, Việt Nam thực sự là một địa điểm rất hấp dẫn để kết nối với bạn bè, đồng nghiệp và hướng tới những cơ hội trong tương lai.
Cuối buổi tọa đàm, dưới sự chứng kiến của các đại biểu tham dự đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Phương Nam Panel và Công ty Pistis Group (Australia)./.