Việt Nam - Áo khai mở cơ hội cho nguồn nhân lực chất lượng cao

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Áo, Vũ Lê Thái Hoàng, chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu cấp cao tham dự Diễn đàn. Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại châu Âu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cùng Đại sứ Việt Nam tại Áo, Vũ Lê Thái Hoàng, đã đồng chủ trì Diễn đàn này.

Diễn đàn có 170 đại biểu tham dự trực tiếp và 150 đại biểu tham dự trực tuyến, trong đó có Cục Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Cục Hợp tác quốc tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng hơn 30 công ty và trường dạy nghề Việt Nam. Về phía Áo có bà Margit Kreuzhuber, Phó Tổng Giám đốc phụ trách lao động của Cơ quan xúc tiến kinh doanh và lao động Áo (ABA); bà Christiane Teschl-Hofmeister, Bộ trưởng Bang Hạ Áo, phụ trách các vấn đề xã hội và giáo dục; ông Peter Molnar, Thị trưởng Thành phố Krems.

Diễn đàn gồm 3 phiên, cập nhật môi trường chính sách, luật pháp về lao động của hai nước, cơ hội và thách thức hợp tác trong các lĩnh vực y tế - điều dưỡng, du lịch và quản lý khách sạn – nhà hàng, công nghệ thông tin và các ngành nghề khác.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đánh giá cao sự quan tâm và tham gia tích cực của đông đảo các đại diện chính phủ, hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo hai nước, qua đó thể hiện tiềm năng và nhu cầu khai mở thị trường lao động có tay nghề, hợp tác đào tạo nghề giữa Việt Nam và Áo.

Bộ trưởng Teschl-Hofmeister đánh giá Diễn đàn là một sáng kiến quan trọng và đúng thời điểm, phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng về tiềm năng, thế mạnh hợp tác lao động, đào tạo nghề giữa hai nước, trong đó Đại học IMC-Krems là biểu tượng, với 150 học viên điều dưỡng Việt Nam được cấp học bổng toàn phần, cùng những nỗ lực mở rộng hợp tác đào tạo nghề với các đối tác ở Việt Nam.

Phát biểu dẫn đề tại Diễn đàn, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh Việt Nam đang trong giai đoạn "cơ cấu dân số vàng" với 68% dân số ở độ tuổi lao động và tăng trưởng đều mỗi năm thêm 1 triệu người. Với định hướng hội nhập quốc tế toàn diện, Việt Nam xác định việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không chỉ là giải pháp kinh tế - xã hội mà còn là kênh "đối ngoại nhân lực" quan trọng, giúp nâng cao kỹ năng và tác phong công nghiệp cho người lao động. Hiện nay, Việt Nam có hơn 860.000 lao động ở nước ngoài tại hơn 40 thị trường khác nhau và làm việc trong các ngành từ công nghệ cao, công nghệ thông tin đến điều dưỡng, nông nghiệp. Áo có nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao để bù đắp thiếu hụt do già hóa dân số, trong khi Việt Nam có nguồn lao động trẻ, thông minh, chăm chỉ, ham học hỏi, do đó có sự hỗ tương lớn giữa hai nền kinh tế.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tin tưởng cộng đồng người lao động Việt Nam tại Áo sẽ đóng vai trò là cầu nối giao lưu văn hóa, làm sâu sắc và bền chặt hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai bên.

Trong không khí hợp tác và cởi mở, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tại Diễn đàn thẳng thắn trao đổi, nhận diện các nút thắt và đề xuất giải pháp tháo gỡ cụ thể để hoạt động đưa lao động Việt Nam sang Áo đi vào thực chất, hiệu quả và thiết thực hơn trong thời gian tới.

Cũng tại Diễn đàn, ông Vũ Trường Giang – Quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết, dù hai nước chưa ký thỏa thuận chính thức nhưng đã có những tín hiệu tích cực với 55 lao động Việt Nam đang làm việc tại Áo thông qua ba doanh nghiệp thí điểm. Người lao động có thu nhập ổn định (khoảng 2.000 euro/tháng) và được đảm bảo phúc lợi tốt. Trên cơ sở này, ông Vũ Trường Giang nêu đề xuất hai bên sớm đàm phán ký kết thỏa thuận hợp tác lao động để tạo hành lang pháp lý trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Diễn đàn và các hoạt động bên lề, các đối tác Áo đã chủ động tiếp xúc, trao đổi và đặt nhiều cầu hỏi, đề xuất với Đoàn công tác Bộ Nội vụ Việt Nam về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành nghề mà Áo đang có nhu cầu như công nghệ thông tin, điều dưỡng và chăm sóc y tế, dịch vụ chăm sóc tại gia đình, trang trại xanh, nông nghiệp mùa vụ, quản lý và phục vụ nhà hàng, khách sạn.

Trao đổi với các đối tác tiềm năng tại Áo, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khẳng định Diễn đàn là cơ hội để hai nước tăng cường hiểu biết nhu cầu về nguồn nhân lực Việt Nam có thể cung cấp cho Áo và thế mạnh đào tạo nghề của Áo cho Việt Nam, mở ra hướng hợp tác trong những ngành nghề đòi hỏi kỹ năng cao, tay nghề giỏi và tác phong công nghiệp hiện đại. Hai bên sẽ giao đầu mối phụ trách tiếp tục nghiên cứu, trao đổi thống nhất và thực hiện đúng quy trình thủ tục theo quy định báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tiến tới sớm ký kết thỏa thuận hợp tác lao động song phương, tạo hành lang pháp lý chính thức và bền vững, mở đường cho nhiều triển vọng hợp tác cụ thể, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa hợp tác lao động trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác Việt Nam - Áo./.