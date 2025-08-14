Việt Nam - 8 thập kỷ xây dựng, phát triển và hội nhập

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Theo Bộ trưởng Thongsavanh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự điều hành hiệu quả của Chính phủ, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ từ một quốc gia nghèo đói, chịu hậu quả nặng nề của nhiều thập kỷ chiến tranh, trở thành một đất nước tiến bộ, hiện đại, ổn định chính trị, xã hội an toàn và trật tự.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng, Việt Nam hiện là nền kinh tế lớn thứ 33 thế giới và thuộc nhóm các quốc gia tăng trưởng nhanh nhất. Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 8% và từ năm 2026 phấn đấu đạt mức hai con số. Việt Nam đã ký 17 hiệp định thương mại tự do với các đối tác thương mại, tạo điều kiện quan trọng để thúc đẩy giao thương và hội nhập quốc tế.

Chất lượng đời sống được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đã tăng mạnh, từ khoảng 498 USD/năm/người năm 2000, xếp thứ 7/10 ASEAN và thứ 173/200 trên thế giới, tăng lên hơn 4.000 USD/năm/người vào năm 2024. Đây là minh chứng cho sự phát triển bền vững và việc cải thiện đời sống người dân.

Vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, trong đó Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác chiến lược toàn diện với 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), đóng góp tích cực vào việc xây dựng hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trên thế giới.

Bộ trưởng Thongsavanh nhấn mạnh những thành tựu toàn diện và có ý nghĩa lịch sử này của Việt Nam là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với Lào, là yếu tố quan trọng và là động lực góp phần thúc đẩy Lào tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước. Bộ trưởng Thongsavanh tin tưởng rằng với tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và thu nhập cao.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào khẳng định Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng có đường biên giới trải dài từ Bắc đến Nam, có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, xây dựng trên cơ sở gắn bó keo sơn và những hy sinh to lớn.

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống các thế lực đế quốc, hai nước đã kề vai sát cánh, phối hợp chặt chẽ, cùng giành thắng lợi hoàn toàn vào năm 1975. Từ đó đến nay, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước không ngừng được củng cố, phát triển trên mọi lĩnh vực:

Về chính trị, hai nước có sự hợp tác tin cậy, vững mạnh và gắn bó; duy trì các cuộc gặp gỡ thường xuyên từ cấp lãnh đạo cao nhất đến các bộ, ngành, địa phương. Về quốc phòng-an ninh-đối ngoại, hai nước luôn phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm buôn bán ma túy và duy trì hòa bình. Về kinh tế-thương mại, kim ngạch thương mại hai chiều Lào-Việt Nam tăng trưởng hàng năm; riêng 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 2 tỷ USD, tạo nền tảng để đạt mục tiêu 5 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục nằm trong Top 3 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào. Về văn hóa-xã hội, hai nước duy trì hợp tác ổn định, với nhiều hoạt động giao lưu và hợp tác giáo dục; gần đây, hai nước đã cùng đề xuất Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Vườn quốc gia Hin Namno của Lào và Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng của Việt Nam là Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới.

Bộ trưởng Thongsavanh cho biết hai nước Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, tập trung vào các nội dung, tăng cường hợp tác chính trị, quốc phòng-an ninh, giữ vai trò trụ cột của quan hệ song phương. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về nguồn gốc và ý nghĩa của mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Thúc đẩy hợp tác kinh tế, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 5 tỷ USD, cũng như triển khai các dự án chiến lược như cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn, đường sắt Viêng Chăn-Thakhek-Vũng Áng. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là cho phụ nữ Lào. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và trong ASEAN.

Cũng theo Bộ trưởng Ngoại giao Lào, vai trò, tầm nhìn và sự cống hiến của các thế hệ lãnh đạo Việt Nam trong 80 năm qua, đặc biệt là sau gần 40 năm Đổi mới, đã góp phần quyết định vào thành công của đất nước Việt Nam. Lào tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045./.