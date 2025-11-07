Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác giáo dục nghề nghiệp: Xây dựng Trung tâm Đào tạo Thái Hành

Lễ ký kết hợp tác giữa hai trường tại Hà Nội.

* Lễ ký kết hợp tác giữa hai trường tại Hà Nội

Sáng 5/11, tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội diễn ra lễ ký kết thỏa thuận xây dựng “Trung tâm Đào tạo Thái Hành” giữa hai trường. Tham dự có TS. Phạm Xuân Khánh – Hiệu trưởng, TS. Lê Danh Quang – Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện các khoa và phòng chuyên môn của trường. Phía Trường Sơn Tây có Phó Hiệu trưởng Vị Chí Kiên, đại diện Trung tâm Hợp tác Nhà trường – Doanh nghiệp và các phó trưởng khoa Điện – Tự động hóa, Cơ điện, Điện tử và Kỹ thuật Truyền thông.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Phạm Xuân Khánh nhấn mạnh việc xây dựng Trung tâm Đào tạo Thái Hành sẽ mở ra cơ hội học tập, thực hành và làm việc trong môi trường quốc tế cho sinh viên Việt Nam. “Đây là sáng kiến hợp tác mới giữa nhà trường và doanh nghiệp, có thể nhân rộng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là các tập đoàn Trung Quốc tại Việt Nam”, ông Khánh nói.

Hiệu trưởng cũng cho biết Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội định hướng phát triển mạnh các ngành công nghệ cao, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và đào tạo tiếng Trung chuyên ngành, nhằm cung cấp nguồn nhân lực song ngữ, tay nghề cao cho thị trường lao động trong nước và khu vực.

Chương trình hướng tới thúc đẩy hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa hai nước. Phó Hiệu trưởng Vị Chí Kiên bày tỏ vui mừng được trực tiếp khởi động dự án hợp tác cùng phía Việt Nam: “Đây là bước chuyển từ ý tưởng hợp tác sang hành động cụ thể, góp phần thúc đẩy quan hệ giáo dục nghề nghiệp giữa hai nước. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp trong đào tạo giảng viên, chia sẻ học liệu và tăng cường trao đổi sinh viên để ngôn ngữ không còn là rào cản”. Buổi lễ diễn ra trong không khí hữu nghị, trang trọng. Đại diện hai trường ký kết biên bản hợp tác, trao bảng đồng Trung tâm Đào tạo Thái Hành, tặng quà lưu niệm và chụp ảnh kỷ niệm. Ngay sau đó, đoàn Trường Sơn Tây tham quan khuôn viên, xưởng thực hành của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn cho 50 sinh viên, chia sẻ kiến thức chuyên ngành Điện – Tự động hóa. Xây dựng “Trung tâm Đào tạo Thái Hành”, mô hình hợp tác ba bên Nhà trường – Doanh nghiệp – Nhà trường, nhằm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao phục vụ các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam. * Ký kết hợp tác ba bên tại doanh nghiệp Luxshare ICT Vân Trung Sáng 6/11, đoàn đại biểu hai trường đến Doanh nghiệp Luxshare ICT Vân Trung (KCN Vân Trung, Bắc Giang) để ký kết thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Trường Cao đẳng Kỹ thuật nghề Sơn Tây và Luxshare ICT Vân Trung. Tham dự có bà Hoàng Lệ Vũ – đại diện doanh nghiệp, Phó Hiệu trưởng Vị Chí Kiên và TS. Phạm Xuân Khánh. Ký kết hợp tác ba bên tại doanh nghiệp Luxshare ICT Vân Trung. Ba bên đã ký biên bản ghi nhớ về việc phối hợp xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm Đào tạo Thái Hành, hướng tới mô hình kết nối đào tạo – sản xuất – việc làm. Theo đó, Luxshare ICT sẽ tiếp nhận sinh viên thực tập, tổ chức lớp đào tạo kỹ năng tại doanh nghiệp và tham gia giảng dạy chuyên đề kỹ thuật, góp phần gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn sản xuất. Ngay sau lễ ký kết, giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật nghề Sơn Tây đã chủ trì lớp đào tạo kỹ năng cho hơn 200 công nhân Luxshare ICT, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và quản lý kỹ thuật. Đoàn công tác cũng tham quan dây chuyền sản xuất hiện đại và các khu vực kỹ thuật trọng điểm của nhà máy. Ngay sau lễ ký kết, giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật nghề Sơn Tây đã chủ trì lớp đào tạo kỹ năng cho hơn 200 công nhân Luxshare ICT, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và quản lý kỹ thuật.

* Hợp tác thiết thực – Nâng tầm giáo dục nghề nghiệp quốc tế