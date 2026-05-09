Việt Nam – Sri Lanka: Dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Sri Lanka. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong chuyến thăm hai bên đã ra Tuyên bố chung và nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác toàn diện. Chuyến thăm đã kết thúc tốt đẹp, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước đã được xây dựng trong suốt chiều dài lịch sử hơn nửa thế kỷ qua.



Nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện



Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Việt Nam và Sri Lanka tuy cách xa về địa lý, nhưng rất gần gũi về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển. Trong suốt 56 năm kể từ khi Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/7/1970, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Hai nước đã từng giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đặc biệt, trên hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ba lần đặt chân đến Sri Lanka vào các năm 1911, 1928 và 1946; nhân dân Sri Lanka luôn tôn kính và dành cho Người tình cảm hết sức đặc biệt.



Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake; hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya; hội kiến Chủ tịch Quốc hội và có bài phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác; dự Diễn đàn hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch Việt Nam – Sri Lanka; gặp mặt Cộng đồng người Việt Nam, cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake hội đàm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại các cuộc tiếp xúc, trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, các nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị, thủy chung, sự ủng hộ chí tình, sự tương đồng về văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của Phong trào Không Liên kết.



Hai bên đã trao đổi toàn diện và thực chất về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hài lòng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước.



Hai bên ghi nhận tiềm năng to lớn của việc mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế và nhất trí đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD vào năm 2030.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi động mở đường bay Colombo - TP Hồ Chí Minh của Vietjet. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại Diễn đàn Thương mại - Đầu tư - Du lịch Việt Nam – Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở trong thời gian tới, hợp tác Việt Nam – Sri Lanka cần được triển khai theo cách tiếp cận hiệu quả, có trọng tâm và hướng tới kết quả cụ thể. Hai bên cần ưu tiên phát triển kết nối logistics và trung chuyển hàng hóa. Đây là lĩnh vực phù hợp với lợi thế của Sri Lanka và nhu cầu của Việt Nam trong việc mở rộng không gian kinh tế ra Ấn Độ Dương. Thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tính bổ trợ cao như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, thương mại trung gian và dịch vụ. Tăng cường kết nối du lịch và giao lưu nhân dân. Khi con người được kết nối, niềm tin được củng cố, các dòng chảy kinh tế sẽ phát triển tự nhiên.



Nhằm tiếp tục tăng cường, làm sâu sắc hơn và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác với Sri Lanka, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm cho rằng, hai bên tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn nền tảng chính trị - ngoại giao tốt đẹp sẵn có thông qua duy trì trao đổi đoàn các cấp trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; tăng cường tham vấn chính sách và phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc và hợp tác Nam - Nam; đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại theo hướng thực chất và bền vững, xác định cần chuyển từ “tiềm năng” sang “kết quả cụ thể”.



Biến tình hữu nghị truyền thống thành nguồn lực phát triển



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Là dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Việt Nam phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka, phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ về hành trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là công cuộc Đổi mới gần 40 năm qua. Khi bắt đầu công cuộc Đổi mới năm 1986, Việt Nam đứng trước muôn vàn khó khăn. Việt Nam đã lựa chọn Đổi mới. Đổi mới trước hết là đổi mới tư duy. Để phát triển đất nước, phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực tiễn, mạnh dạn thay đổi những cơ chế không còn phù hợp, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân, phát huy vai trò của doanh nghiệp, mở cửa hội nhập với thế giới và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

“Những kết quả đã đạt được không làm chúng tôi tự mãn; trái lại, càng phát triển, Việt Nam càng hiểu rằng phát triển là hành trình liên tục đổi mới, tự điều chỉnh, tự hoàn thiện và vươn lên”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo. Ảnh: Ngọc Thúy - PV TTXVN tại Nam Á

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định ngày nay, Việt Nam mong muốn biến tình hữu nghị truyền thống thành nguồn lực phát triển thực sự; biến sự tin cậy chính trị thành hợp tác kinh tế cụ thể; biến giao lưu văn hóa thành sự hiểu biết sâu sắc; biến khát vọng chung thành những dự án, chương trình và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.



Ngay sau phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne bày tỏ cảm ơn chân thành tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi chọn Quốc hội Sri Lanka làm nơi diễn ra bài phát biểu đầu tiên trước một nghị viện nước ngoài. Điều này phản ánh sự tôn trọng và tình hữu nghị sâu sắc tồn tại giữa Việt Nam và Sri Lanka, đồng thời là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ lâu dài giữa hai nước.

Đánh giá cao những kết quả tích cực giữa quan hệ ngoại giao nghị viện giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka mong muốn hai bên tiếp tục có những sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lập pháp.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ,Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya xem trưng bày ảnh về quan hệ Việt Nam - Sri Lanka do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Khẳng định lòng tin vào tương lai của quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka nhấn mạnh sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka là một biểu tượng mạnh mẽ của tình bạn, đoàn kết và khát vọng vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.



Bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya cho rằng Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực và là hình mẫu truyền cảm hứng cho các quốc gia đang hướng tới tăng trưởng bền vững, bao trùm, trong đó có Sri Lanka.



Việt Nam và Sri Lanka có nhiều điều kiện để phát triển du lịch văn hóa, du lịch Phật giáo, du lịch di sản, du lịch biển và du lịch sinh thái. Trong chuyến thăm lần này, hai bên đã nhất trí tầm quan trọng của kết nối hàng không và khuyến khích các hãng hàng không sớm mở đường bay trực tiếp; đồng thời thúc đẩy các biện pháp tạo thuận lợi cho du lịch, kinh doanh và giao lưu nhân dân.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc hai bên ủng hộ các hãng hàng không mở đường bay thẳng giữa hai nước. Việc kết nối trực tiếp góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia. Tại Diễn đàn hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch Việt Nam – Sri Lanka, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietnam Airlines và Vietjet đã ấn nút mở đường bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh – Colombo.



Trong ký ức lịch sử và tình cảm của nhân dân Việt Nam, Sri Lanka có vị trí rất đặc biệt. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ba lần dừng chân tại Sri Lanka trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng. Năm 2013, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Colombo được khánh thành trở thành biểu tượng xúc động của tình cảm mà nhân dân Sri Lanka dành cho Việt Nam.

Đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và đấu tranh vì hòa bình, công lý, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake thăm Thư viện Cộng đồng Colombo. Ảnh: Phóng viên Quang Trung tại Nam Á

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong số ít tượng đài lãnh tụ nước ngoài được đặt tại trung tâm thủ đô Colombo, thể hiện tình cảm chân thành và bền chặt mà nhân dân Sri Lanka dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua.



Nhân dịp này, Việt Nam đã trao biểu trưng hỗ trợ thủ đô Colombo nhằm gìn giữ, phát triển Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư viện Cộng đồng Colombo, góp phần tăng cường hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.



Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Sri Lanka vẫn luôn bền chặt, dựa trên tinh thần tự cường và hỗ trợ lẫn nhau. Với việc nâng cấp lên Đối tác toàn diện, hai quốc gia đã sẵn sàng cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước./.