Việt Nam – Singapore nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký PAP Lawrence Wong vui mừng thông báo hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Nhân dịp này, hai nước cũng đã ký kết nhiều văn kiện về tăng cường hợp tác, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, tăng cường hợp tác về chuyển đổi số, kinh tế số, công nghệ tài chính, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo. Hai bên mở rộng hợp tác các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), tạo việc làm cho người dân và tiếp tục khuyến khích các khu VSIP thông minh, hiện đại hơn trong tương lai… Điều đó thể hiện tầm mức của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Phát biểu tại cuộc gặp báo chí, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ hai bên đã có cuộc hội đàm rất thành công, trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, chân thành và hiểu biết lẫn nhau. Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy sau hơn 50 năm quan hệ ngoại giao, trong đó có hơn 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược, hợp tác hai nước đã phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, tin cậy chính trị gia tăng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết với những thành tựu vững chắc đã đạt được, trên cơ sở hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, chia sẻ điểm tương đồng về lợi ích và ưu tiên chiến lược, cũng như tầm nhìn chung về an ninh, thịnh vượng, phát triển bền vững ở khu vực, hai bên tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Singapore lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Khuôn khổ quan hệ mới này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và mở ra không gian hợp tác rộng lớn và sâu sắc hơn, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế thời kỳ mới, đặt trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị mỗi nước cũng như luật pháp quốc tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Hai bên nhất trí cao về phương hướng triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh kể từ khi Việt Nam gia nhập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đến nay, Singapore luôn là đối tác kinh tế quan trọng, cùng đồng hành với Việt Nam suốt chặng đường cải cách, mở cửa và phát triển. Việt Nam tự hào có một người bạn, Đối tác Chiến lược toàn diện là Singapore.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký PAP Lawrence Wong đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác về thỏa thuận hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore; bản ghi nhớ về chuyển đổi số giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore; báo cáo chung về hợp tác thương mại điện gió ngoài khơi Việt Nam - Singapore; bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đổi mới tài chính giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore; ý định thư hợp tác giữa Ủy ban chứng khoán nhà nước và Cơ quan quản lý tiền tệ của Singapore; quyết định chủ trương đầu dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng VSIP cho 2 tỉnh Nam Định và Nghệ An; biên bản ghi nhớ về việc hợp tác nghiên cứu và đề xuất các dự án đầu tư tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (Việt Nam); bản ghi nhớ hợp tác 3 bên giữa A*Star - Sembcorp – Becamex./.