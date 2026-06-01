Việt Nam – Philippines nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường

Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Các văn kiện gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Philippines; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Chương trình hợp tác du lịch 2026–2029 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Philippines; Bản ghi nhớ giữa Học viện Hành chính và Quản trị công (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Việt Nam) với Đại học Philippines. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. bày tỏ vinh dự và vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm cấp Nhà nước Philippines, là minh chứng cho quan hệ hữu nghị hợp tác lâu đời giữa hai nước. Điều này còn có ý nghĩa lớn lao hơn khi hai nước đánh dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường.

Tổng thống Philippines cho biết ngày 1/6 hai bên đã có cuộc hội đàm thành công, toàn diện, phản ánh tầm nhìn chung, thịnh vượng lâu dài, cam kết vững chắc đối với ổn định khu vực. Điều này chắc chắn thúc đẩy mối quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hai bên đã chứng kiến lễ ký kết, trao thỏa thuận quan trọng về quốc phòng góp phần thúc đẩy năng lực chung giữa hai nước trong các lĩnh vực an ninh biển, phòng chống thiên tai… Hai bên tái khẳng định kiên quyết duy trì hòa bình, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; kiên quyết giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hai bên cùng ghi nhận yêu cầu phải đạt được thỏa thuận chung đối phó với các hiểm họa phi biên giới nghiêm trọng như lừa đảo trực tuyến, buôn bán người…

Về hợp tác kinh tế và nông nghiệp, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác song phương. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Philippines. Hai bên cam kết kiến tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư hai chiều, đặc biệt cho các lĩnh vực chế biến, chế tạo, kinh tế số…; tăng cường hợp tác du lịch, kết nối và tăng cường các chuyến bay thương mại; thúc đẩy giáo dục, đào tạo…

Về hợp tác khu vực, hai bên tái khẳng định mạnh mẽ sứ mệnh cùng thúc đẩy ASEAN phát triển, lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm các sáng kiến, chiến lược chuyển hóa trực tiếp để xã hội an toàn hơn, an ninh hơn, thịnh vượng hơn.

Tổng thống Philippines nhấn mạnh, hội đàm đã làm rõ quyết tâm và tầm nhìn chung, Việt Nam và Philippines sẽ đưa quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam và Philippines là hai nước láng giềng trên biển, đối tác quan trọng ở khu vực, cũng là thành viên ASEAN, có chung tầm nhìn và lợi ích chiến lược và đều cam kết mạnh mẽ đối với hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật quốc tế. Trong 50 năm qua, trải qua nhiều thăng trầm, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đã không ngừng được vun đắp và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Philippines.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi cởi mở, chân thành về tình hình mỗi nước và chia sẻ, đánh giá quan hệ song phương Việt Nam – Philippines sau 50 năm xây dựng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định, tin cậy và bền vững lâu dài trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau và cam kết mạnh mẽ ủng hộ chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc và Hiến chương ASEAN.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng về tình hình thế giới, khu vực và nhất trí hai nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để cùng ứng phó hiệu quả hơn với những biến động của tình hình vì lợi ích của hai nước, hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích, nguyện vọng của nhân dân hai nước, hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam – Philippines lên Đối tác chiến lược tăng cường. Trong đó tập trung đẩy mạnh: tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ giữa hai nước; củng cố, mở rộng hợp tác an ninh - quốc phòng, hợp tác biển và đại dương, thiết lập và triển khai mạnh mẽ các cơ chế hợp tác; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế; thúc đẩy hợp tác thực chất trong một số lĩnh vực ưu tiên; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế…

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN, các nguyên tắc bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi; tái khẳng định hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng; nhất trí giao các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận./.